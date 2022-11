I benefici del monitorare l'integrità dei ponti con lo smartphone

AGI - I telefoni cellulari possono raccogliere dati utili sull'integrità strutturale dei ponti, con appositi software. Per questo motivo, potrebbero diventare un'alternativa meno costosa ai set di sensori collegati ai ponti stessi. A dirlo, un nuovo studio che ha coinvolto i ricercatori del Mit - Istituto di Tecnologia del Massachussetts.

"La scoperta principale è che le informazioni sulla salute strutturale dei ponti possono essere estratte dai dati dell'accelerometro raccolti dagli smartphone", afferma Carlo Ratti, direttore del Mit Sensable City Laboratory e coautore di un nuovo documento che riassume i risultati dello studio.

La ricerca è stata condotta, in parte, sul Golden Gate Bridge e in Italia. Il sistema "è stato testato su alcuni viadotti del Grande Raccordo Anulare vicino a Ciampino, e su un ponte in Cadore, Veneto", ha spiegato Paolo Santi del Cnr di Pisa che ha avuto il ruolo di supervisore scientifico delle attività.

