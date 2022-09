Un farmaco per il cuore aiuta a smettere di bere

AGI - Un farmaco per problemi cardiaci e ipertensione può anche essere efficace per il trattamento del disturbo da consumo di alcol, secondo un nuovo studio condotto da ricercatori del National Institutes of Health e dai loro colleghi.

Lo studio, pubblicato su Molecular Psychiatry, ha presentato prove convergenti da esperimenti su topi e ratti, nonché uno studio di coorte sull'uomo, suggerendo che il farmaco, lo spironolattone, può svolgere un ruolo nel ridurre il consumo di alcol. La ricerca è stata condotta dagli scienziati del National Institute on Drug Abuse (NIDA), del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) e della Yale School of Medicine di New Haven, in Connecticut.

"Combinare i risultati di tre specie e diversi tipi di studi di ricerca, e quindi vedere le somiglianze in quei dati, ci dà la certezza che siamo su qualcosa di potenzialmente importante dal punto di vista scientifico e clinico", ha affermato Lorenzo Leggio, Ph.D. capo della Sezione di psiconeuroendocrinologia clinica e neuropsicofarmacologia del laboratorio di NIDA e NIAAA e uno degli autori senior dello studio.

"Questi risultati supportano ulteriori studi sullo spironolattone come potenziale trattamento per il disturbo da consumo di alcol, una condizione medica che colpisce milioni di persone negli Stati Uniti."

Attualmente ci sono tre farmaci approvati per il disturbo da consumo di alcol negli Stati Uniti e sono un aiuto efficace e importante nel trattamento delle persone con questa condizione. Dati i diversi processi biologici che contribuiscono al disturbo da consumo di alcol, sono necessari nuovi farmaci per fornire uno spettro più ampio di opzioni di trattamento. Gli scienziati stanno lavorando per sviluppare un menu più ampio di trattamenti farmaceutici che potrebbero essere adattati alle esigenze individuali.

"Proprio come per qualsiasi altra condizione medica, le persone con disturbi da uso di sostanze meritano di avere a disposizione una gamma di opzioni terapeutiche", ha dichiarato Nora Volkow, direttrice del NIDA. "Questo studio è un passo entusiasmante nel nostro sforzo per espandere i farmaci per le persone con disturbo da consumo di alcol".