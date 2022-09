Come ingannare la morte. La ricerca di Longevity House a Toronto

AGI - "Lo scorso autunno, un gruppo di 30 persone si è riunito in una tenuta di Etobicoke per assaggiare le ultime innovazioni nell'allungamento della vita”, scrive il mensile Toronto Life, che descrive questa scena: “Hanno sorseggiato bevande stimolanti per il cervello cucinate con funghi e guarnite con pompelmo, hanno partecipato a una sessione di respirazione e hanno assorbito gli impulsi elettromagnetici del BioCharger, un dispositivo da 20.000 dollari che sembra un frullatore gigante, ronza come una zanzara bionica e si presume che combatta le malattie croniche, l’offuscamento del cervello e la diminuzione della libido”.

La serata si è dilungata in un pasto leggero alla Longevity House, un club privato per membri della fiorente comunità di biohacker di Toronto, si legge nell’articolo titolato “Gli ingannatori della morte”.

La promessa è allettante: la possibilità di vivere più a lungo, forse fino a 120 anni. E non solo più lungo ma anche nel modo migliore, libero da malattie croniche e declino cognitivo, per cui il prezzo standard a sei cifre suona un affare.

Prima di lanciare Longevity House, Michael Nguyen, il capo dell’impresa, era conosciuto per la sua azienda di sartoria maschile, Garrison Bespoke, che ha creato abiti su misura per Drake, Ryan Gosling, Jeff Bezos e ha vestito gran parte dei Raptors, i giocatori della squadra di pallacanestro di Toronto.

Poi nel 2021, Nguyen ha acquistato una villa da 3 milioni di dollari e poco più di 2 chilometri quadrati a Mimico e l'ha riempita con le ultime attrezzature per il fitness. E tanti gadget. Nguyen e il suo team hanno stretto collaborazioni con naturopati, specialisti del respiro, un terapista specializzato in sostanze psichedeliche e medici di medicina funzionale che leggono campioni di sangue e feci come fossero foglie di tè fisiologiche.

Una terapia chiamata “biohacking”, travaso di sangue giovane

La terapia si chiama “biohacking” e significa "hackerare" la propria biologia ai fini dell'ottimizzazione, ovvero benessere arricchito da gadget: “il woo-woo della New Age con l'efficienza dell'era di Internet”, scrive il Toronto Life.

Ma cos'è esattamente un biohack? “È difficile da definire – spiega il mensile –, la categoria copre praticamente qualsiasi intervento sanitario, dall'ovvio allo stravagante. Lo yoga è un biohack. Così i probiotici e gli integratori che migliorano l'umore, i bagni nella foresta e lo sguardo profondo negli occhi di un'altra persona per un minuto intero. Anche l'editing genetico sperimentale fai-da-te, il trapianto fecale e il caricamento della tua coscienza su un server esterno nella speranza di unirti un giorno a una razza di cyborg (Elon Musk ci sta lavorando)”.

Il filo conduttore tra i biohacker è una mentalità che “vede il lavoro di Madre Natura come un punto di partenza”, anche perché “i nostri corpi e le nostre menti sono come gli iPhone di prima generazione: possono essere ottimizzati con aggiornamenti frequenti”.

“Molti biohacker sono desiderosi di testare su se stessi rimedi non provati, un modo per superare la burocrazia della revisione medica convenzionale e del processo scientifico”, si legge nel servizio, tanto che alla Longevity House si parla di "decentrare" l'assistenza sanitaria nello stesso modo in cui la comunità delle criptovalute vuole decentralizzare i nostri sistemi finanziari.

"Il paziente è il dottore del futuro", dice Nguyen. La sua idea di fondo è trovare un modo per ingannare o aggirare la morte, ricerca che esiste da quasi quanto la vita stessa. La base “per un moderno biohack” è la "trasfusione di sangue giovane" in un individuo più anziano per via endovenosa.

La procedura è stata eseguita in cliniche private negli Stati Uniti per 10.000 dollari fino al 2019, quando la Federal and Drug Administration è intervenuta su quella che ha definito “una pratica non dimostrata e non sicura perpetrata da soggetti senza scrupoli".

Ma non mancano i ricercatori di Stanford e Berkeley che stanno studiando l’impatto che il sangue giovane potrebbe avere sull'Alzheimer e il Parkinson. Resta però un interrogativo: “Nguyen è un uomo affascinante e amante del far notizia. Ma è un Galileo moderno o solo un ragazzo che sta monetizzando l'ultima mania?