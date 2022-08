Ziggy Stardust e i suoi 54 ragni

AGI - Un nuovo genere della famiglia di ragni Ctenidae è stato nominato 'Bowie' in onore del defunto musicista rock/pop David Bowie, in occasione del 75 compleanno della leggenda della musica.

Intitolando i ragni a una celebrità, l'aracnologo Peter Jager del Senckenberg Research Institute, in Germania, che ha effettuato la scoperta, ha voluto attirare l'attenzione sulla diversità ancora in gran parte inesplorata e sulla necessità di protezione di queste creature ad otto zampe. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Zootaxa.

La famiglia dei ragni Ctenidae, appartenente all'infraordine Araneomorphae, comprende sia rappresentanti più piccoli con una lunghezza del corpo di soli due millimetri sia ragni relativamente grandi con una lunghezza fino a cinque centimetri, che si trovano tutti principalmente ai tropici.

Questi ragni sono notturni, vivono nomadicamente e cacciano liberamente senza una ragnatela. I rappresentanti più importanti di questa famiglia sono probabilmente il genere Phoneutria, detti 'ragni erranti del Brasile', che sono tra i pochi ragni il cui morso può anche essere pericoloso per la vita degli esseri umani.

"Esaminando specie di una stirpe prevalentemente asiatica in questa famiglia, mi sono presto reso conto che non potevano essere assegnate a nessun genere preesistente", ha spiegato l'aracnologo Peter Jager del Senckenberg Research Institute e del Natural History Museum di Francoforte.

"Ho quindi dedicato questo nuovo genere a David Bowie e l'ho chiamato semplicemente 'Bowie'!"

Questa non è la prima volta che Jager dà un nome di spicco alle sue nuove scoperte a otto zampe: tra gli altri, ha già onorato Greta Thunberg, Nina Hagen, Boyan Slat e Malala Yousafzai.

Nominando la specie di ragno cacciatore Heteropoda davidbowie, il ricercatore di ragni di Francoforte nel 2008 si è già proclamato fan del musicista britannico, morto nel 2016. Ora ha deciso di dedicare un intero genere di ragni a David Bowie. "In occasione del 75 compleanno di Bowie, volevo commemorare questo artista incomparabile che ci ha lasciato troppo presto, ma ciò che conta di più per me qui è l'idea di conservazione", ha continuato Jager. "Proteggiamo solo ciò che conosciamo e un nome attraente sarà ricordato molto più probabilmente."