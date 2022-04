Ecco come si diffonde la malattia mortale delle zecche

AGI - Importanti spunti sulla diffusione della febbre maculata delle Montagne Rocciose, che viene trasmessa dai cani alle persone attraverso le zecche, sono stati forniti da un nuovo studio condotto dalla Midwestern University di Glendale, in Arizona, che è stato presentato durante l'incontro annuale dell'American Society for Biochemistry and Molecular Biology nel meeting Experimental Biology (EB) 2022, che si è tenuto dal 2 al 5 aprile a Philadelphia. I nuovi dati verranno utilizzati per creare modelli che potrebbero aiutare a prevedere e possibilmente prevenire futuri focolai.

Se non trattata entro i primi cinque giorni, la febbre maculosa delle Montagne Rocciose può causare gravi danni agli organi negli esseri umani che possono portare alla morte. Può causare anche gravi malattie nei cani se non trattata durante le prime fasi. Sebbene la malattia sia solitamente trasmessa dalla zecca del cane americano o dalla zecca del legno delle Montagne Rocciose, la zecca marrone del cane è stata identificata come un nuovo vettore - o portatore - durante un'epidemia del 2003 in Arizona. Da allora, il batterio Rickettsia rickettsii, che causa la malattia, si è diffuso alle zecche di cani marroni in tutto il sud-ovest americano e in alcune parti del Messico.

Sebbene la zecca sia presente in tutti gli Stati Uniti, solo quelli in Arizona e nelle regioni circostanti sono noti per portare R. rickettsii. "I nostri risultati indicano che la diffusione della febbre maculata delle Montagne Rocciose coinvolge una combinazione di fattori e che la capacità di vettore della zecca marrone del cane potrebbe diffondersi al di fuori della regione", ha affermato Kayla Allwardt, studentessa di veterinaria nel laboratorio VandenBrooks. "Questo potrebbe mettere a rischio una porzione molto più ampia del Paese. L'identificazione delle regioni a più alto rischio è essenziale per proteggere la salute umana e canina."

"Abbiamo trovato tre popolazioni di zecche geneticamente distinte, che variano nella percentuale di zecche che trasportano i batteri R. rickettsii", ha detto la studentessa di veterinaria Nicolette Roe. "Queste differenze sono un importante contributo alla variazione dei casi di febbre maculata delle Montagne Rocciose che vediamo in tutta la regione."