Come è cambiata la Terra, in timelapse. Grazie ai satelliti europei

AGI - Consultando Google Earth gli utenti possono ora scoprire il nostro pianeta in una dimensione completamente nuova: il tempo. Con una nuova funzionalità chiamata Timelapse in Google Earth, gli utenti possono assistere a quasi quattro decenni di cambiamenti in tutto il pianeta.

L'aggiornamento mostrerà le prove visive dei drastici cambiamenti in atto nel nostro mondo, inclusi gli effetti del cambiamento climatico e del comportamento umano. “Questo aggiornamento è stato reso possibile grazie ai dati aperti forniti dal programma Copernicus dell'Unione europea e dai suoi satelliti Sentinel, nonché dalla Nasa e dal programma Landsat del Geological Survey degli Stati Uniti" ha detto Rebecca Moore, direttore di Google Earth, "La missione di imaging ad alta risoluzione di Copernicus Sentinel-2 è stata parte integrante dello sviluppo della nuova funzione Timelapse di Google Earth e dell'esclusiva visione globale che stiamo offrendo alle persone di tutto il mondo ".

Gli utenti possono ora intraprendere un viaggio attraverso il mondo, esplorando le forme mutevoli delle coste, seguire la crescita delle megalopoli, monitorare la deforestazione e molto altro ancora. Per ogni argomento, Google Earth condurrà in un tour guidato per comprendere meglio i cambiamenti del pianeta e come le persone li vivono. “L'uso dei dati di Copernicus Sentinel consente a milioni di persone di esplorare i cambiamenti sulla Terra" ha detto Maurice Borgeaud, capo del dipartimento osservazione della Terra dell'Esa, "Ma ciò che la flotta operativa di satelliti europei ci consente di fare va ben oltre: stiamo analizzando tutti gli aspetti dei cambiamenti sul nostro pianeta, non importa se naturali o causati dall'uomo, e il loro impatto sul clima".