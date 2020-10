Schiarire le macchie delle mucche per salvarle dalle temperature estreme

AGI - Modificare geneticamente le mucche per cambiare il colore delle macchie sul loro manto in un grigio più chiaro per salvare gli animali dai cambiamenti climatici. Questo l’obiettivo descritto in un articolo pubblicato sulla rivista bioRxiv dagli esperti dell’AgResearch, in Nuova Zelanda, che hanno utilizzando l’editing del genoma CRISPR per alterare la quantità di calore assorbito dalle mucche durante il pascolo.

Il team ha eliminato il gene della proteina 17 pre-melanosomiale, che causa la tipica colorazione nera degli animali, agendo sulle cellule epiteliali fetali di un maschio di razza frisona, ma i due vitelli nati con la mutazione genetica sono deceduti a causa del processo di clonazione utilizzato nell'esperimento.

“L’alterazione genetica sembrava efficace – commenta Goetz Laible di AgResearch – rispetto al nero, il manto chiaro assorbe meno radiazione solare, riducendo lo stress termico nei bovini e influendo positivamente sui livelli di produzione, fertilità e benessere”.

Gli esperti sottolineano che adattare i bovini da latte alle condizioni climatiche in rapida evoluzione può portare a una serie di benefici. “Lo stress termico – sostiene l’esperto – rappresenta una delle principali cause di diminuzione della produzione e della fertilità durante i mesi estivi”.

Dopo sette giorni in coltura in vitro, gli embrioni modificati con lo strumento CRISPR / Cas 9 sono stati trapiantati nell’utero delle mucche. “La colorazione del manto era tendente al grigio – afferma il ricercatore – e siamo riusciti a lasciare inalterate le aree bianche. I vitelli non mostravano i segni di potenziali mutazioni collaterali, ma a distanza di quattro settimane uno dei due piccoli è stato abbattuto e l’altro è deceduto per un'infezione dovuta al processo di clonazione”.

Stando ai dati degli scienziati, la parte dell’esperimento dal risultato positivo potrà essere ripetuta. “Anche se l’esito è stato infausto – osserva Laible – il nostro lavoro dimostra che la colorazione del manto può essere effettuata tramite lo strumento di editing genetico, e siamo convinti che possa essere applicato anche a razze da carne come i bovini Black Angus. Su scala globale, i modesti miglioramenti dell'eco-produttività dei bovini dal manto più chiaro, si tradurrebbero in sostanziali benefici ambientali”.