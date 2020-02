Scoperto il più grande pesce sotterraneo del mondo

Un pesce sotterraneo è stato scoperto in una grotta accanto alle colline Jaintia di Meghalaya, in India, ed è grande circa 33 cm, cinque volte più di qualunque altra specie sotterranea conosciuta al mondo. La scoperta, pubblicata su Research Gate, viene da un team di esplorazione guidato da Dan Harries, che ha analizzato la grotta indiana nel febbraio 2019, scoprendo questa particolare specie. "I pesci erano simili a carpe, ed erano completamente ciechi in quanto sembravano non rispondere alla luce, ma risultavano sensibili ai movimenti dell'acqua generati dagli speleologi", spiegano i ricercatori.

"Sembravano attratti dalle piccole increspature per cercare del cibo", aggiungono gli studiosi, sottolineando come la loro ricerca superi un record di dimensioni e allo stesso tempo metta in discussione la teoria secondo la quale i pesci che vivono in tali habitat non possano raggiungere estensioni notevoli a causa della limitata disponibilità di cibo.

"Il pesce che abbiamo scoperto infatti era non solo molto più lungo, ma anche più voluminoso delle specie ritrovate finora e presenta delle caratteristiche in comune con il pesce Tor Putitora, che si trova distribuito in tutta la regione subcontinentale indiana tra cui India, Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bhutan e Myanmar", aggiungono ancora gli esperti, sostenendo la possibilità che questa specie sotterranea si sia evoluta proprio dal Tor Putitora.

"Questa specie epigea è infatti ben nota per le sue caratteristiche adattative, è infatti molto comune in pozze e corsi d'acqua collinari, è onnivoro e potrebbe avere enormi vantaggi adattativi negli habitat di grotte povere di nutrienti", concludono i ricercatori.