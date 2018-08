Studio Usa: indossare i boxer migliora la fertilità degli uomini

Negli uomini che portano i boxer invece degli slip aumenta la fertilità Secondo le conclusioni di uno studio dell'Harvard TH Chan School of Public Health e del Fertility Clinic del Massachusetts General Hospital, gli uomini che indossano solitamente i boxer hanno concentrazioni più elevate di sperma e anche una più alta conta totale di spermatozoi. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Human Reproduction. Lo studio, il più grande del suo genere nell'indagare sul legame tra biancheria intima e qualità dello sperma, ha analizzato informazioni e campioni di liquido seminale di 656 uomini tra i 32 e i 39 anni d'età che facevano parte di coppie in trattamento a un centro di fertilità.

Tra i partecipanti allo studio, il 53 per cento ha riferito di indossare di solito i boxer. L'analisi dei campioni di seme ha mostrato che questi uomini avevano il 25 per cento in più di concentrazione di spermatozoi e il 17 per cento in più di conta spermatica totale rispetto agli uomini che indossavano altri tipi di biancheria. Negli uomini che indossavano i boxer è stata accertata una percentuale più elevata di mobilità spermatica o di spermatozoi che sono in grado di muoversi attraverso il sistema riproduttivo femminile e fecondare un ovocita.

La differenza più significativa nella concentrazione di spermatozoi è stata vista tra gli uomini che indossavano boxer e quelli che indossavano slip. Inoltre, l'analisi dei campioni di sangue raccolti da 304 partecipanti allo studio ha dimostrato che gli uomini che portavano boxer avevano il 14 per cento in meno di livelli di ormone follicolo-stimolante (FSH) rispetto agli uomini che non indossavano boxer.

"Questi risultati indicano un cambiamento relativamente facile che gli uomini possono fare quando le loro partner stanno cercando di rimanere incinte", afferma Lidia Mi'nguez-Alarco'n, autrice principale dello studio e ricercatrice presso la Harvard Chan School. "Oltre a fornire ulteriori prove che le scelte di biancheria intima possono avere un impatto sulla fertilità, il nostro studio fornisce prove, per la prima volta, che una scelta di stile di vita apparentemente casuale potrebbe avere profondi effetti sulla produzione di ormoni negli uomini sia a livello del testicolo che del cervello", dice Jorge Chavarro, altro autore dello studio.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it