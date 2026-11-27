AGI - Dopo decenni di tentativi falliti, la prospettiva di sviluppare un vaccino efficace contro l' Hiv appare oggi più concreta grazie a una nuova generazione di strategie vaccinali capaci di addestrare il sistema immunitario a produrre anticorpi neutralizzanti ad ampio spettro, in grado di bloccare l'infezione provocata da numerose varianti del virus.
A fare il punto sui progressi della ricerca è un approfondimento pubblicato oggi sulla rivista Nature, secondo cui diversi gruppi di ricerca sono riusciti, nel corso del 2026, a indurre la produzione di questi anticorpi nelle scimmie attraverso la vaccinazione. Le prime sperimentazioni sull'uomo hanno inoltre dimostrato la possibilità di stimolare la produzione dei loro precursori, aprendo la strada allo sviluppo di un vaccino preventivo.
"Abbiamo una prospettiva concreta di arrivare a un vaccino efficace" - ha dichiarato a Nature Mark Feinberg, presidente e amministratore delegato dell'International Aids Vaccine Initiative (Iavi) - "Le prospettive scientifiche sono migliori di quanto siano mai state".
Il contributo decisivo della paziente CAP256
Una delle principali fonti di ispirazione per questa strategia è stata una giovane donna della provincia sudafricana del KwaZulu-Natal, che aveva contratto l'Hiv a metà degli anni Duemila.
Identificata nella letteratura scientifica con il codice CAP256, la donna aveva sviluppato, negli anni successivi all'infezione, alcuni dei più potenti anticorpi contro l'Hiv mai identificati. Sebbene la risposta immunitaria non fosse sufficiente a controllare l'infezione senza il ricorso ai farmaci antiretrovirali, lo studio dei suoi anticorpi ha permesso di ricostruire alcuni dei meccanismi biologici che potrebbero essere sfruttati per prevenire l'infezione nelle persone sane.
Perché è così difficile creare un vaccino contro l’Hiv
Uno dei principali ostacoli allo sviluppo di un vaccino contro l'Hiv è rappresentato dalla straordinaria variabilità genetica del virus. A partire dagli anni Ottanta, i ricercatori hanno tentato di stimolare la produzione di anticorpi contro la proteina dell'involucro virale, utilizzata dall'Hiv per legarsi ai recettori dei linfociti T e penetrare nelle cellule. Tuttavia, la rapidità con cui il virus accumula mutazioni ha reso inefficaci queste strategie.
Anche i successivi tentativi di stimolare una risposta immunitaria cellulare o di combinare diverse componenti virali non hanno prodotto risultati soddisfacenti. Nel 2009 una sperimentazione clinica condotta in Thailandia aveva mostrato una modesta capacità protettiva, che non è stato possibile confermare nelle successive sperimentazioni.
La svolta degli anticorpi neutralizzanti ad ampio spettro
La svolta è arrivata con l'identificazione degli anticorpi neutralizzanti ad ampio spettro, noti come bnAbs. Scoperti negli anni Novanta, questi anticorpi riconoscono regioni relativamente conservate del virus.
Negli anni Duemila, il gruppo di Dennis Burton dello Scripps Research Institute, in California, ha analizzato campioni di circa 1.800 persone con Hiv, identificando in un donatore africano due anticorpi particolarmente potenti, capaci di neutralizzare decine di varianti virali.
La nuova strategia vaccinale, conosciuta come "germline targeting", punta a selezionare e addestrare progressivamente i linfociti B, le cellule del sistema immunitario responsabili della produzione degli anticorpi.
Una prima somministrazione di proteine virali opportunamente modificate attiva i rari linfociti B dotati delle caratteristiche necessarie per produrre anticorpi ad ampio spettro. Successive somministrazioni di differenti versioni delle proteine virali guidano la maturazione degli anticorpi, favorendo l'accumulo di mutazioni che ne migliorano la capacità di riconoscere e neutralizzare varianti diverse dell'Hiv.
I risultati ottenuti nelle scimmie e nell’uomo
Un gruppo dell'Università della Pennsylvania, guidato da George Shaw e Beatrice Hahn, ha sviluppato una componente vaccinale ispirata direttamente alle varianti virali identificate nella paziente sudafricana, ottenendo risultati promettenti nelle scimmie e avviando la sperimentazione sull'uomo.
Un altro gruppo, guidato da William Schief dello Scripps Research, ha utilizzato modelli computazionali della struttura delle proteine per progettare un immunogeno, denominato eOD-GT8, capace di attivare specifiche popolazioni di linfociti B.
Nelle prime sperimentazioni cliniche, condotte utilizzando sia formulazioni proteiche sia vaccini a Rna messaggero, quasi tutti i partecipanti hanno prodotto precursori degli anticorpi desiderati. Ulteriori somministrazioni hanno favorito mutazioni associate a una maggiore capacità di neutralizzazione del virus.
Le sfide ancora aperte
Resta tuttavia da dimostrare che questa strategia possa indurre nell'uomo una risposta immunitaria sufficientemente potente, ampia e duratura da prevenire l'infezione. La disponibilità di farmaci preventivi altamente efficaci, come il lenacapavir, potrebbe inoltre rendere più complessa la valutazione dell'efficacia dei futuri vaccini nelle sperimentazioni cliniche.
A preoccupare i ricercatori sono anche i tagli statunitensi ai finanziamenti per la ricerca sull'Hiv, che rischiano di compromettere lo sviluppo di queste tecnologie proprio nel momento in cui emergono i risultati più promettenti.