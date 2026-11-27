AGI - E' stata inaugurata ieri all'Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona) la prima Casa Pablito, una struttura protetta situata all'interno del perimetro ospedaliero e dedicata ai pazienti oncologici più fragili e ai loro familiari, per evitare faticosi spostamenti tra una seduta di chemioterapia o radioterapia e l'altra.
Un progetto nato dall'esperienza di Federica Cappelletti
Nato dall'esperienza personale di Federica Cappelletti, moglie e presidente della Paolo Rossi Foundation, intitolata al campione del mondo scomparso nel dicembre 2020, il progetto pilota nazionale ha ricevuto il plauso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, in un messaggio, ha sottolineato come la memoria di Paolo Rossi "si rinnova nella forma più alta, quella del sostegno e della solidarietà nei confronti di chi lotta contro il cancro".
Alla cerimonia hanno partecipato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani.
"L'umanizzazione delle cure è una dimensione essenziale del nostro Servizio sanitario nazionale - ha dichiarato Schillaci - 'Casa Pablito' interpreta pienamente questa visione attraverso una collaborazione virtuosa tra una Fondazione del Terzo settore e una realtà sanitaria di eccellenza".
Il sostegno della Regione Veneto
"Siamo orgogliosi che la nostra Regione sia apripista nel Paese di un progetto che offre intimità e vicinanza nei momenti di maggiore vulnerabilità", ha aggiunto Stefani, affiancato dall'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, che ha evidenziato l'importanza di ambienti progettati per "il benessere fisico, psicologico e sociale".
La struttura e i servizi offerti
La struttura, composta da tre stanze da due posti letto, spazi comuni e un'area verde, è collegata direttamente con i reparti di Radio-oncologia e Radioterapia avanzata (diretto da Filippo Alongi) e di Oncologia medica (diretto da Teodoro Sava).
L'accesso, stabilito dai medici tramite uno specifico protocollo clinico-assistenziale che valuta autonomia e fragilità, garantisce assistenza ospedaliera 24 ore su 24.
Un aiuto concreto per i malati e le famiglie
"Nella malattia la solitudine e il senso di abbandono possono diventare il male peggiore - ha spiegato Cappelletti - con 'Casa Pablito' trasformiamo l'esempio di Paolo in un aiuto concreto per restituire dignità, ascolto e calore umano al tempo della cura".
Per l'amministratore delegato dell'Irccs di Negrar, Claudio Cracco, si tratta di "un tassello prezioso all'accoglienza" che unisce il calore familiare alle competenze e alle innovazioni tecnologiche dell'ospedale.