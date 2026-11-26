AGI - I giovani adulti con un aumento progressivo dei livelli di glicemia a digiuno nell'arco di diversi decenni hanno maggiori probabilità di presentare un peggioramento della salute cognitiva in età adulta.
È quanto emerge da uno studio guidato dall'Università di San Paolo, Brasile, e pubblicato sul Journal of the American Heart Association.
"È noto che il diabete influisce sulla funzione cognitiva, ma si credeva che il deterioramento cognitivo dovuto al diabete si manifestasse principalmente durante l'infanzia nelle persone con diabete di tipo 1 o dopo i 65 anni in quelle con diabete di tipo 2 - ha affermato l'autrice principale dello studio, Regina Paradela, Ph.D. - Tuttavia, il prediabete e i livelli elevati e persistenti di glicemia a digiuno negli adulti senza diabete di tipo 1 o di tipo 2 potrebbero comportare un aumento del rischio di declino cognitivo e demenza in età avanzata".
Una ricerca durata circa 30 anni
Questo studio è tra i primi a indagare e confrontare l'associazione tra le variazioni dei livelli di glicemia a digiuno dalla prima età adulta e le variazioni della cognizione e della struttura cerebrale nella mezza età, nell'arco di circa 30 anni.
La glicemia a digiuno normale è generalmente inferiore a 100 mg/dL; 100-125 mg/dL indicano prediabete; e 126 mg/dL sono compatibili con il diabete di tipo 2.
"Il fatto che livelli crescenti di glucosio siano stati associati a prestazioni cognitive peggiori, anche tra le persone che non avevano sviluppato il diabete di tipo 2 durante i 30 anni dello studio, è molto importante - ha ricordato Paradela -. Questo suggerisce che i cambiamenti nel metabolismo del glucosio potrebbero essere rilevanti per la salute del cervello in età adulta prima di quanto si pensi comunemente".
I partecipanti e i test effettuati
I ricercatori hanno analizzato i dati sanitari di quasi 3mila partecipanti allo studio Cardia (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), che ha coinvolto adulti bianchi e neri di età compresa tra i 18 e i 30 anni in quattro città statunitensi tra il 1985 e il 1986.
I partecipanti presentavano tre diversi andamenti di variazione della glicemia a digiuno nei successivi 30 anni e si sono sottoposti ad almeno un test cognitivo al trentesimo anno, che valutava memoria, velocità di elaborazione, funzioni esecutive, fluidità verbale e cognizione generale.
Un sottogruppo di partecipanti è stato inoltre sottoposto a risonanza magnetica cerebrale per misurare il volume della sostanza grigia e la presenza di tessuto anomalo di sostanza bianca.
I risultati: memoria e funzioni cognitive peggiori
I ricercatori hanno identificato tre traiettorie della glicemia a digiuno dall'età adulta giovanile alla mezza età: glicemia bassa e stabile, glicemia moderata e stabile e glicemia in aumento.
Dopo aver tenuto conto dei fattori demografici e dello stile di vita negli adulti senza diabete, hanno scoperto che coloro che presentavano livelli di glucosio in aumento e coloro che sviluppavano il diabete di tipo 2 ottenevano punteggi peggiori nei test di memoria, velocità di elaborazione, funzioni esecutive e in una misura cognitiva combinata, rispetto alle persone con livelli di glucosio più bassi e stabili.
Le evidenze della risonanza magnetica
I dati della risonanza magnetica hanno rivelato che, rispetto al gruppo con livelli di glucosio più stabili, i soggetti con diabete di tipo 2 presentavano una minore quantità di materia grigia totale e una maggiore quantità di tessuto di materia bianca anomala nel cervello, una condizione associata a una minore funzione cognitiva in altri studi.
Inoltre, i partecipanti che hanno sviluppato il diabete di tipo 2 hanno ottenuto risultati inferiori nei test cognitivi e le immagini della risonanza magnetica hanno mostrato segni di cambiamenti strutturali nel loro cervello.
L'importanza della prevenzione
Per Elisabeth Marsh, MD, FAHA, presidente del gruppo di lavoro per la dichiarazione scientifica del 2026 dell'American Heart Association, "Il numero di anziani è in aumento in tutto il mondo, quindi è importante capire cosa contribuisce a mantenere sano il nostro cervello con l'avanzare dell'età. Questo studio ha esaminato come i livelli di glucosio e il diabete di tipo 2 possano influenzare la salute del cervello nel corso della vita. Gli otto principi essenziali per una vita sana dell'American Heart Association offrono indicazioni per migliorare la salute del cuore e del cervello e sostenere il benessere cognitivo in ogni fase della vita".