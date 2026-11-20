AGI - Un unico vaccino a mRNA potrebbe proteggere contemporaneamente da diverse allergie alimentari, evitando le reazioni provocate da proteine simili presenti in frutta e frutta secca. È la strategia sviluppata dai ricercatori della Technical University of Denmark (DTU), che hanno ottenuto risultati promettenti nei topi e stanno preparando gli studi necessari per avviare la sperimentazione sull’uomo. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, apre una possibile alternativa ai trattamenti di desensibilizzazione, che richiedono somministrazioni ripetute degli allergeni per diversi anni.
Come funzionerebbe il nuovo vaccino
Secondo le stime delle Nazioni Unite, oltre 220 milioni di persone nel mondo soffrono di allergie alimentari. Il nuovo approccio punta a intervenire direttamente sulla risposta immunitaria attraverso un allergene sintetico, progettato per riprodurre caratteristiche molecolari comuni a più proteine responsabili delle reazioni allergiche.
“L’idea è che, se una persona è allergica a sostanze diverse che condividono una struttura molecolare simile, possiamo utilizzare quella struttura per produrre un allergene artificiale da incorporare nel vaccino”, ha spiegato Esperanza Rivera de Torre, ricercatrice della DTU Bioengineering.
La tecnologia utilizza l’RNA messaggero per fornire all’organismo le istruzioni necessarie a produrre una risposta anticorpale capace di riconoscere e bloccare gli allergeni.
Gli esperimenti sui topi
Negli esperimenti, tre dosi somministrate a intervalli di tre settimane hanno indotto nei topi sani una robusta produzione di anticorpi protettivi contro diversi allergeni correlati. Anche negli animali già allergici è stato osservato un aumento significativo degli anticorpi, con effetti collaterali minimi. Il vaccino, tuttavia, non ha garantito una protezione completa dall’anafilassi, la reazione allergica più grave, alle dosi sperimentate. Ulteriori test condotti in laboratorio con cellule e sangue di pazienti allergici hanno mostrato che gli anticorpi prodotti dai topi vaccinati erano capaci di inibire le reazioni allergiche nei campioni umani.
Il gruppo sta ora perfezionando le nanoparticelle lipidiche utilizzate per veicolare il vaccino e studiando dosaggi e tempi di somministrazione. L’obiettivo è estendere la protezione ad altre famiglie di allergeni, compresi quelli presenti in mele, carote e nocciole. Il progetto ha ricevuto un finanziamento di cinque milioni di corone danesi dalla Lundbeck Foundation. I risultati rappresentano per ora una prova di fattibilità preclinica: efficacia e sicurezza nell’uomo restano da dimostrare.