AGI - Emicrania: le donne che ne soffrono e fumano presentano un rischio di ictus ischemico entro i 60 anni circa 3,6 volte superiore rispetto a quelle che non hanno emicrania e non fumano. La combinazione dei due fattori è associata anche a un rischio 2,6 volte maggiore di ictus emorragico e a un aumento della mortalità. È quanto emerge da uno studio dell'Università di Aarhus, in Danimarca, pubblicato su Neurology, la rivista scientifica dell'American Academy of Neurology, che ha analizzato i dati di quasi 1,7 milioni di persone che avevano partorito.
La ricerca, coordinata da Andreas Lund Pedersen, ha utilizzato i registri sanitari e delle nascite danesi per identificare persone tra i 15 e i 60 anni che avevano partorito nell'arco di 27 anni. I ricercatori hanno suddiviso le partecipanti in quattro gruppi: senza emicrania né precedenti di fumo, con sola emicrania, con una storia di fumo e con entrambi i fattori. L'82,8 per cento delle partecipanti non presentava nessuno dei due fattori, il 3,9 per cento soffriva di emicrania, il 12,8 per cento aveva una storia di fumo e lo 0,5 per cento presentava entrambe le condizioni.
Emicrania e fumo, i numeri del rischio
Nel corso di 20 anni di osservazione, il rischio di ictus ischemico è risultato pari allo 0,8 per cento nelle donne senza i due fattori, all'1,3 per cento in quelle con emicrania, all'1,5 per cento nelle fumatrici e al 2,8 per cento nelle partecipanti con entrambe le condizioni. Per l'ictus emorragico, le percentuali erano rispettivamente dello 0,3, 0,5, 0,6 e 0,9 per cento. Anche la mortalità mostrava differenze significative: dall'1 per cento nel gruppo senza fattori di rischio al 3,4 per cento in quello con emicrania e fumo.
Aumento del rischio con entrambi i fattori
Dopo aver considerato età, numero di parti e condizioni come ipertensione e diabete, i ricercatori hanno osservato che la sola emicrania era associata a un aumento dell'85 per cento del rischio di ictus ischemico, mentre il fumo lo raddoppiava. La presenza contemporanea dei due fattori portava il rischio a 3,6 volte quello del gruppo di riferimento. Per l'ictus emorragico, l'aumento era del 46 per cento con la sola emicrania, di circa due volte con il fumo e di 2,6 volte con entrambi i fattori. L'analisi ha inoltre evidenziato che la combinazione di emicrania e fumo era associata, per l'ictus ischemico e la mortalità, a un rischio superiore a quello atteso sommando i singoli effetti.
Cosa dicono gli autori e i limiti dello studio
"I nostri risultati mostrano che la combinazione di emicrania e fumo è associata a un maggiore rischio di ictus entro i 60 anni e a una mortalità più elevata", ha spiegato Pedersen. Secondo gli autori, i risultati sostengono l'opportunità di considerare l'emicrania nelle valutazioni del rischio cardiovascolare e rafforzano l'importanza della prevenzione del tabagismo e della cessazione del fumo. Lo studio è osservazionale e non dimostra un rapporto di causa ed effetto. Inoltre, le informazioni sul fumo sono state raccolte durante la gravidanza e potrebbero non rappresentare le abitudini successive. Saranno necessari ulteriori studi per verificare se le associazioni osservate valgano anche per gli uomini e per le donne che non hanno partorito.