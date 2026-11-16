AGI - Legumi già cotti, verdure surgelate, pasti preparati in anticipo e una spesa organizzata possono aiutare a seguire la dieta mediterranea anche quando si ha poco tempo per cucinare. Non è necessario rinunciare a un'alimentazione equilibrata per chi lavora tutto il giorno, mangia spesso fuori casa o acquista generi alimentari online. A ricordarlo è l'Istituto Superiore di Sanità (Iss), che in occasione della prima Giornata internazionale della dieta mediterranea, celebrata oggi, 16 novembre, ha diffuso cinque suggerimenti pratici per conciliare i principi di questo modello alimentare con i ritmi della vita quotidiana.
Ecco una guida pratica
-
1) Organizzare la spesa (anche online)
Il primo consiglio riguarda l'organizzazione della spesa. Prima di acquistare gli alimenti, anche attraverso le piattaforme online, è utile controllare frigorifero e dispensa e programmare alcuni pasti della settimana. Nel carrello dovrebbero trovare spazio verdura, frutta, pane e cereali preferibilmente integrali, legumi e olio d'oliva, alternando le altre fonti proteiche, come pesce, carne, uova e formaggi. "Una lista di base salvata può aiutare - ha spiegato Laura Rossi, direttrice del reparto Alimentazione, nutrizione e salute dell'Iss - ma è importante aggiornarla per variare gli acquisti e comprare quantità che si utilizzeranno davvero, così da limitare gli sprechi".
-
2) Scegliere legumi in barattolo o verdure surgelate
Il secondo suggerimento è scegliere alimenti che permettono di risparmiare tempo senza rinunciare alla qualità nutrizionale. Legumi già cotti e conservati in barattolo al naturale, zuppe pronte, hamburger vegetali, verdure surgelate e insalate confezionate possono rappresentare soluzioni pratiche per aumentare la presenza di vegetali nei pasti quotidiani. L'Iss raccomanda tuttavia di leggere le etichette, verificando soprattutto il contenuto di sale e l'eventuale presenza di condimenti aggiunti, oltre a rispettare le indicazioni per la conservazione e il consumo. "Il fatto che un alimento sia confezionato non significa che abbia una cattiva qualità nutrizionale" ha sottolineato Rossi. La valutazione deve quindi riguardare la composizione del prodotto e non soltanto la modalità di confezionamento.
-
3) Puntare su piatti unici
Il terzo consiglio è puntare su pasti semplici, combinando pochi ingredienti facilmente disponibili. Pane integrale con hummus e pomodori, cous cous con ceci e verdure oppure pasta con lenticchie sono alcuni degli esempi proposti dall'Istituto. L'obiettivo è costruire pasti variati attraverso l'abbinamento di cereali, ortaggi e fonti proteiche, senza ricorrere necessariamente a preparazioni elaborate. Per il condimento è preferibile utilizzare olio d'oliva, mentre l'acqua, anche quella del rubinetto, dovrebbe rappresentare la bevanda abituale.
-
4) Preparare i pasti in anticipo e congelare le porzioni
La quarta indicazione riguarda la preparazione anticipata dei pasti. Cucinare una quantità maggiore di zuppa di legumi o di verdure cotte consente di avere porzioni già disponibili per i giorni successivi, riducendo il tempo necessario per organizzare pranzo e cena. Gli alimenti devono essere conservati correttamente e, quando non è previsto un consumo a breve, possono essere congelati in porzioni, indicando la data di preparazione. Gli ingredienti già pronti possono inoltre essere riutilizzati in combinazioni differenti, dando vita a ricette che permettono di valorizzare gli avanzi e limitare gli sprechi alimentari.
-
5) Mantenere la varietà al bar, in mensa e con il cibo a domicilio
Il quinto consiglio è mantenere la varietà anche quando si mangia fuori casa. In mensa, al bar o quando si ordina un pasto a domicilio, è possibile seguire i principi della dieta mediterranea scegliendo preparazioni che comprendano verdure, alternando le fonti proteiche e privilegiando anche i legumi quando sono disponibili. Secondo l'Iss, un'alimentazione equilibrata non dipende dalla perfezione di ogni singolo pasto, ma dall'insieme delle scelte compiute nel corso della settimana. Una giornata in cui non si riesce a rispettare le proprie abitudini non richiede quindi particolari compensazioni o restrizioni nei giorni successivi. "È utile guardare all'insieme della settimana - ha concluso Rossi - una giornata disorganizzata può capitare. Si possono riprendere le proprie abitudini dal pasto successivo, senza rinunciare a un'alimentazione equilibrata per compensare eventuali squilibri".
Le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità puntano a rendere la dieta mediterranea compatibile con le abitudini contemporanee, mostrando come la qualità dell'alimentazione possa essere mantenuta anche attraverso prodotti pratici, una migliore organizzazione domestica e scelte consapevoli nei pasti consumati fuori casa.