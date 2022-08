Pinker e la psicologia dell'ottimismo per affrontare la realtà

AGI - Certo, i media amplificano il messaggio e anche i suoi effetti. Ma è proprio “leggendo e guardando i media nell'ultimo anno, potresti essere perdonato per aver pensato che stiamo affrontando il crollo della civiltà”, osserva l’inglese The Guardian, perché “abbiamo un'economia in contrazione, una crisi del carburante che potrebbe portare al razionamento dell'energia e ai blackout forzati, eventi meteorologici estremi, maggiori possibilità di una guerra nucleare e il rischio della crescita di una nuova pandemia sulla scia dell'ultima”.

Di fronte a tali scenari, il quotidiano osserva anche che appare difficile poter “mantenere una visione rosea del futuro”. A meno che non ci si chiami Harvard Steven Pinker, di professione psicologo, secondo il quale, invece, non c'è mai stato un momento migliore per essere vivi, ha detto, grazie ai progressi sociali, economici, politici, tecnologici e medici degli ultimi 300 anni.

Lo scrive nel suo Enlightenment Now, nel quale spiega il perché crede che ci siano ancora motivi per rimanere ottimisti nel 2022. "Dobbiamo ricordare che non esiste una legge di natura che distingua le cose cattive", dice.

"Succedono cose brutte e sembreranno un grande insieme, ma ciò non significa che veniamo puniti per i nostri peccati collettivi o che ci troviamo in un momento particolarmente pericoloso". Pinker è perciò fiducioso in quanto ritiene che l'umanità ha gli strumenti per affrontare le sfide che abbiamo davanti.

Prendiamo la salute al tempo del Covid-19, questa registra sicuramente un passo indietro a livello globale, anche se Pinker, osserva il Guardian, “non ha mai affermato che vedremo un progresso continuo senza battute d'arresto. La sua argomentazione riguarda più il modo in cui affrontiamo i problemi e troviamo potenziali soluzioni” perché, di fatto, “abbiamo affrontato la minaccia meglio di quanto avremmo potuto fare negli anni passati” in quanto “il rapido sviluppo dei vaccini Covid è senza dubbio un trionfo del progresso scientifico”.

Mentre “tutti i vaccini precedenti avevano impiegato almeno cinque anni per svilupparsi e all'inizio della pandemia molti scienziati credevano che la possibilità di crearne uno nuovo da zero fosse ingenuamente ottimista”.

Questo modo di ragionare potrebbe essere motivo di ottimismo “per la nostra capacità di affrontare future minacce per la salute”, chiosa il Guardian. Anche perciò che riguarda ricchezza e felicità, uno degli argomenti principali del libro di Pinker è che le persone oggi sono molto più ricche di quelle dei decenni precedenti e che ciò ha portato a una maggiore soddisfazione nella vita, attraverso un maggiore comfort, più tempo libero e una migliore istruzione.

Tant’è che lo psicologo respinge l’idea che la disuguaglianza sia motivo di disordini, perché semmai è “la ricchezza assoluta di ogni persona che conta, dice, il che significa che non dobbiamo preoccuparci troppo se gran parte dei guadagni di PIL di un paese vanno in modo sproporzionato ai livelli più ricchi della società”.

Guerra e pace, ambiente. La violenza diminuisce, no all’ecopessimismo

Una delle affermazioni più controverse di Pinker riguarda poi la nostra propensione a ucciderci a vicenda. In primo luogo ha sostenuto che la violenza umana è ai minimi storici in The Better Angels of Our Nature, pubblicato nel 2011, e poi ha rivisitato l'idea sette anni dopo in Enlightenment Now.

Pinker sostiene che varie forze - come la crescente importanza del commercio internazionale, l'ascesa della democrazia e le azioni di istituzioni come le Nazioni Unite - hanno reso la guerra molto meno desiderabile per la maggior parte dei leader, spingendoci nel periodo conosciuto da alcuni storici come la “lunga pace”, anche se non sono pochi invece gli studiosi che hanno confutato queste conclusioni.

Anche perché da quasi sei mesi è in corso proprio una guerra nel cuore dell’Europa con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Oltre alle tensioni su Taiwan. Cosa Risponde Pinker? Utilizzando i dati relativi al numero di conflitti, alla loro durata, alla percentuale di vite perse e al livello degli investimenti militari, Pinker rileva una tendenza al ribasso nel corso dei secoli.

Quindi la guerra in Ucraina sfida in qualche modo l'opinione di Pinker secondo cui la società umana, storicamente parlando, è entrata in una fase di "lunga pace". Anche sull’ambiente lo psicologo critica l’eco-pessimismo.

Non nega il cambiamento climatico, che riconosce come un problema gigantesco, ma in Enlightenment Now, sottolinea il Guardian, “descrive molti successi ambientali, come la riduzione dell'inquinamento idrico, l'eliminazione delle piogge acide e una recente decelerazione della deforestazione”.

Indica poi i dati che mostrano che le emissioni di CO di molti paesi “si stanno stabilizzando”. E per una via di fuga dal disastro, indica idee come “la tassazione del carbonio, combinata con una dipendenza dall'energia nucleare e da tecnologie come la cattura del carbonio, che comporta il lavaggio della CO2 dalle centrali elettriche prima che venga rilasciata e la rinchiude nel sottosuolo”.

Ma su cosa si basa effettivamente l’ottimismo di Pinker? Secondo il quotidiano inglese, l’ottimismo di Pinker “si basa sul fatto che noi – ei nostri governi – agiremo razionalmente, secondo i principi illuministi della ragione, della scienza e dell'umanesimo. Le nostre capacità intellettuali combinate possono certamente avere la capacità di risolvere la crisi climatica”.

Resta solo una grande incognita, per il Guardian: e cioè il fatto di credere che “i nostri politici agiranno in tempo, ciò potrebbe richiedere un vero atto di fede”. Ma per Pinker sono più i pro che i contro.