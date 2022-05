Il tasso di mortalità dei no-vax è fino a 7 volte più alto

AGI - Il tasso di mortalità per Covid per i non vaccinati è 7 volte più alto rispetto ai vaccinati con la dose booster. Lo rileva l'Iss nel suo report settimanale esteso. "Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione di età superiore ai 12 anni per i non vaccinati (31 decessi per 100.000 ab.) - emerge dal rapporto - risulta circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni e circa sette volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster ". (AGI)