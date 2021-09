L'Italia supera 80 milioni di dosi di vaccino somministrate

AGI - Superate in Italia 80 milioni di dosi di vaccino contro il Covid 19 somministrate. In particolare sono state somministrate 80.013.442 dosi, in base al dato aggiornato alle 6.12 di oggi nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria.

Si tratta dell'87,2% del totale di quelle consegnate, pari finora a 91.758.318 (nel dettaglio 64.700.662 Pfizer/BioNTech, 13.065.086 Moderna, 12.033.783 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.787 Janssen).

Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, con la doppia dose o la dose unica J&J, sono 39.288.264, il 72,74% della popolazione over 12.