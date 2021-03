Al via allo Spallanzani la terapia con gli anticorpi monoclonali

AGI - Tutto è pronto allo Spallanzani per iniziare la somministrazione degli anticorpi monoclonali anti-Covid, secondo il programma del ministero della Salute, Aifa e Regione Lazio.

Tali farmaci saranno somministrati a persone con diagnosi di Covid-19, in fase iniziale di malattia che non necessitano di ricovero in ospedale, ma con particolati condizioni di aumentato rischio di peggioramento clinico.

I pazienti verranno individuati dai medici di pronto soccorso o dai medici curanti a domicilio e inviati al centro di somministrazione territorialmente più vicino.

"Lo Spallanzani è pronto a mettere a disposizione della popolazione a rischio questo nuovo presidio di cura", si legge in una nota.