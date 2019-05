Il cervello delle donne funziona meglio a temperature più alte

A differenza di quanto non avvenga per gli uomini, la performance lavorativa delle donne migliora a temperature più alte. Lo rivela uno studio condotto in Germania da Tom Chang, dell'Usc Marshall Schol of Business di Los Angeles, e da Agne Kajackaite, del Wzb Berlin Social Center, pubblicato su Plos One. Il cervello degli uomini, per contro, funziona meglio se le temperature sono basse ma la loro performance viene solo minimamente intaccata se il termometro in ufficio sale.

Lo studio è stato effettuato su un campione di 500 uomini e donne impegnati in attività cognitive a temperature comprese tra 16,19 gradi centigradi e 32,57 gradi. Il rendimento delle donne è risultato più alto quando il termometro è stato spostato nella fascia più alta della forchetta. "Le nostre scoperte suggeriscono che i posti di lavoro con un mix di uomini e donne possono aumentare la loro produttività impostando il termometro ad una temperatura più alta rispetto agli attuali standard", che negli Usa è intorno ai 16 gradi, sottolineano gli autori dello studio.

