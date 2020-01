Per Zingaretti quello dell'Emilia Romagna è "un risultato che rafforza il governo"

"Il risultato" delle elezioni in Emilia Romagna "rafforza il governo perché Salvini ha parlato di dare una spallata al governo, volendo dare al voto un aspetto politico, e questo tentativo è fallito". Lo ha detto il segretario pd, Nicola Zingaretti commentando i primi dati riguardo alle elezioni regionali. "Ora non dobbiamo essere pigri e il governo deve rilanciare la sua azione su tasse, lavoro e su alcuni temi come la scuola, l'Università e puntare alla ripresa economica. Oggi c'è una maggioranza rincuorata da questa avventura".

