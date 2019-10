Titoli e aperture: cosa raccontano i giornali del vertice di maggioranza andato avanti nella notte

Ci sono ancora molti nodi da sciogliere rispetto alla manovra economica e finanziaria del Governo. Così come restano numerose anche le coperture da trovare ai provvedimenti. Tuttavia, lo scoglio più grosso che ha ora di fronte il governo, alle prese con la manovra di bilancio, sono le pensioni.

I renziani chiedono che venga abolita Quota 100, voluta e rivendicata da Salvini. Ieri il leader della Lega ha ribadito: "Non permetteremo che venga cancellata". E in tema di nodi e coperture, ieri in serata un vertice di maggioranza, proseguito anche nella notte, ha cercato di trovare la soluzione ai conti dello Stato. I tempi stringono e impongono decisioni rapide, ad esempio sul cuneo fiscale, sul carcere ai grandi evasori, su Imu e Tasi. E il premier Conte ha criticato Di Maio: troppo timido sui contanti.

CORRIERE DELLA SERA

Scontro su tasse e pensioni

I renziani: abolire «quota 100». Di Maio: io non farò mai come Fornero​

LA REPUBBLICA

Fra i tre litiganti l’Italia non gode

M5S e Pd spaccati su tutto. E i renziani chiedono l’abolizione di Quota 100

Il Tesoro insiste: via il superticket sanitario e sì al taglio del cuneo fiscale

Mancano ancora cinque miliardi di coperture

LA STAMPA

Evasione, gelo tra Conte e Di Maio

Il leader M5S frena sull’uso delle carte. Italia Viva: via quota 100. Vertice notturno, oggi il testo all’Ue

IL MESSAGGERO

Quota 100 e lavoro, lite nel governo

Vertice nella notte a Palazzo Chigi. La Catalfo: «No a modifiche per le pensioni anticipate»

Manovra vicina a 32 miliardi: più fondi per tagliare il cuneo dalle tasse su fumo, sim e giochi

IL GIORNALE

«In piazza contro la sinistra che vuole tasse e manette»

Il Cavaliere: «Vinciamo le Regionali e il governo cadrà»

LIBERO QUOTIDIANO

SALVINI SEDUCE SILVIO

Berlusconi andrà in piazza con Matteo e la Meloni, sabato a Roma, contro un «esecutivo “tassa e ammanetta”, il più comunista di sempre». Niente bandiere di partito, solo tricolori

La leghista Borgonzoni: «Se vinco in Emilia, parte la rivoluzione»

IL FATTO QUOTIDIANO

Manette agli evasori, Di Maio pressa il Pd. E il dl Fisco slitta

IL FOGLIO

PROVE DI SALVINI 2.0

Fedeltà all’atlantismo (“senza se e senza ma”). Rassicurazioni sull’Europa (“non voglio uscire”). Chiarezza sull’euro (“assolutamente irreversibile”). E poi Conte, Di Maio, Renzi, Zingaretti, Trump, Savoini, le tasse, la giustizia e le idee per la Lega che verrà. Una chiacchierata con Matteo Salvini

IL SOLE 24 ORE

Evasione fiscale: il primo bersaglio è l’Iva

Dalla e-fattura 1,9 miliardi ma l’imposta non versata resta oltre i 37 miliardi

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Manovra, il Governo accelera

Oggi Consiglio dei ministri. I nodi: superticket, cuneo e salario minimo

Esordio «caldo» per Di Maio all’Ue: la Turchia deve fermare la guerra

IL GAZZETTINO

Pensioni e lavoro, lite di governo

Veti incrociati nel vertice a palazzo Chigi Di Maio stoppa i dem: quota 100 non si tocca

Manovra a 32 miliardi: fondi per il cuneo fiscale e tasse su cellulari aziendali e giochi

IL MATTINO

De Luca, Di Maio avvisa il Pd

Il capo politico dei 5Stelle: «Con il governatore manco per sogno. No alle alleanze, sì ai patti civici»

Ma Grillo insiste: «Con i democratici sintonia perfetta». Movimento diviso sulla riorganizzazione

LA NAZIONE

È la manovra di tutti contro tutti Lite notturna da Conte su quota 100, cuneo fiscale e salario minimo

IL SECOLO XIX

Caccia a tre miliardi Ipotesi tassa sulle sim e tagli alle detrazioni

Di Maio: togliamo il superticket. Ma sulla lotta ai contanti è gelo con Conte

Italia Viva chiede l’abolizione di Quota 100. Salvini: faranno i conti con noi

IL TEMPO

Blitz su quota 100, torna la Fornero

Pensioni. Uniti dall’odio verso Salvini sia il Pd che Renzi rivogliono le regole dell’era Monti

Salta la possibilità di smettere prima, si allontana per tutti il traguardo sognato per una vita

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it