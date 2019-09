Come hanno titolato i giornali il plebiscito cinquestelle per il Conte-bis

Semaforo verde dalla piattaforma Rousseau al governo. Con una maggioranza schiacciante del 79 per cento gli iscritti del Movimento Cinque Stelle hanno votato il sì al Conte-bis fondato sull’alleanza tra pentastellati e Partito democratico. Ultimi ritocchi alla squadra di governo, che prevede Luigi Di Maio agli Esteri e Roberto Gualtieri all’Economia. Già oggi il premier incaricato salirà al Colle con in mano la lista del nuovo esecutivo. Si tratta di “un altro passo avanti per un governo di svolta”, ha commentato il segretario democratico Nicola Zingaretti. “Durerà poco e torneremo presto” prevede e promette il leader leghista Matteo Salvini. L’ex premier Gentiloni sembra indirizzato verso la Commissione Ue.

CORRIERE DELLA SERA

"Sì di Rousseau, c’è il nuovo governo"

"Il 79% a favore. Oggi Conte al Quirinale con la lista dei ministri M5S-Pd. Esteri a Di Maio, Gualtieri all’Economia"

LA REPUBBLICA

"Il governo last minute"

"Via libera da Rousseau: 79,3 per cento di sì. A poche ore dalla scadenza, solo 60 mila voti varano l’alleanza giallo-rossa".

"Davide Casaleggio: “Mattarella l’avrà saputo dal nostro blog”. Programma sterminato in 26 punti. Di Maio: chi tradisce pagherà"

"Braccio di ferro sui ministri. Gentiloni verso la commissione Ue"

LA STAMPA

"Un governo all’ombra di Rousseau Conte ai 5S: voglio l’ultima parola"

"Il nodo sottosegretario a Palazzo Chigi. Di Maio agli Esteri, Gentiloni all’Ue, in bilico l’Economia"

IL MESSAGGERO

"Conte bis, scontro sulla lista"

"Oggi il premier al Quirinale con la lista dei ministri, poi il giuramento. Battaglia M5S-Pd nella notte su Mise e sottosegretario a Palazzo Chigi. Via libera su Rousseau al governo rosso-giallo con il 79%"

IL GIORNALE

"Sprofondo rosso"

"Programma folle di estrema sinistra: penalizza economia e imprese"

"Voto farsa su Rousseau: sì all’inciucio"

"Oggi i ministri: Di Maio agli esteri, al Viminale un tecnico"

IL FATTO QUOTIDIANO

"Attenti, Rousseau vi guarda"

"Tutti quei sì da non deludere. Ok al Conte-2 dall’80% degl’iscritti al M5S. Il programma c’è, squadra con un paio di ministri da evitare"

LIBERO QUOTIDIANO

"Intervista a Salvini. “Vigliacchi, non durate”"

"Matteo: “Grillini servi, venduti. Ho sottovalutato la loro fame di poltrone. Invece io ho valori e dignità, l’Italia è ancora con me, tornerò”"

IL FOGLIO

"Il nuovo governo nasce con un contratto mica male: vaffa Brexit"

"Niente scherzi su euro, Europa, trattati, Russia. Rousseau dice sì a un programma dove ciò che conta è ciò che non c’è"

IL SOLE 24 ORE

"Spread giù ai livelli post elezioni 2018. M5S: 79,3% per Conte"

"Verso il nuovo governo. Il differenziale BTp-Bund a 158 punti, titoli decennali al minimo storico (0,87%)"

"Voto online degli elettori pentastellati: plebiscito a un governo con il Pd"

"Conte oggi al Quirinale per sciogliere la riserva e portare la lista dei ministri"

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

"La Rete consacra il Conte-due"

"Di Maio alla Farnesina, Franceschini alla Difesa: saranno i capi-delegazione"

"Via il pacchetto sicurezza. Salvini: “Io ingenuo, ma ci riprenderemo il Paese”"

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

"Governo, duello all’ultima poltrona"

"Il referendum online del M5s promuove l’intesa. La lunga notte per compilare la lista dei ministri"

"Scontro su Economia e sottosegretario alla Presidenza. Oggi Conte al Colle, il giuramento forse nel pomeriggio"

IL MATTINO

"L’ultimo duello sui ministri"

"Su Rousseau plebiscito per il Conte bis che stamattina sale al Quirinale. M5S: “Dureremo cinque anni”."

"Di Maio verso la Farnesina. Battaglia Pd e 5Stelle sul sottosegretario a Palazzo Chigi e dicasteri economici"

LA NAZIONE

"Rousseau ha detto sì, il governo va"

"Quasi l’80% di consensi on line. Oggi Conte sale al Quirinale"

IL SECOLO XIX

"Rousseau battezza il Conte 2"

"Ultima trattativa sui ministri Il premier: decido io sul sottosegretario. Oggi da Mattarella con la lista: Di Maio verso gli Esteri"

"Gentiloni possibile commissario Ue. L’ira di Salvini: non potete scappare all’infinito dalle elezioni"

IL TEMPO

"Vince Grillo e fa prigioniero il Pd"

"La piattaforma Rousseau certifica con un plebiscito (79,3%) la nascita del nuovo governo"

"Il menù però è tutto a cinque stelle e nella ripartizione delle poltrone viene umiliato Zingaretti"

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.