Titoli e aperture: il governo Conte-bis e i suoi ministri commentati e raccontati dai quotidiani in edicola

Via libera al Conte bis. Ufficiale la squadra di governo: coalizione giallorossa formata da Cinque Stelle, Pd e Leu, tra new entry, promossi ed esclusi. I ministri sono ventuno, sette le donne, età media, 47 anni. Oggi il giuramento davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ora basta odio” promette e chiede il segretario dem Nicola Zingaretti. Dai mercati segnali di fiducia. Spread ai minimi storici, positiva la Borsa.

LA REPUBBLICA

Fusione fredda

Discussioni fino all’ultimo tra Pd e M5S per la scelta dei 21 ministri. Lite tra il premier e Di Maio per il sottosegretario di Palazzo Chigi (alla fine la spunta il leader grillino)

Lo spread al minimo Irpef, intesa sul taglio

LA STAMPA

Conte bis, la scommessa è sull’Europa

Gualtieri al Tesoro per aprire una nuova stagione con Bruxelles. Gentiloni probabile vice di Von der Leyen. L’eredità Tav al Pd

CORRIERE DELLA SERA

Via al Conte bis, eccola squadra

Oggi il giuramento. Ventuno ministri, 7 donne, età media 47 anni. Zingaretti: ora basta odio

IL MESSAGGERO

Conte bis alla prova su Ue e manovra

Il governo giura oggi: 10 ministri a M5S, 9 al Pd, un tecnico e uno a Leu. Più giovani e poche donne

Gualtieri al Mef, subito la trattativa con l’Europa. Lamorgese per il dopo Salvini. Di Maio agli Esteri

IL GIORNALE

Schiaffo al Nord

Svelata la lista dei ministri, un esecutivo molto spostato a sinistra e statalista che penalizza l’Italia che produce e si dimentica del Settentrione

Ci aspettano 100 giorni di tasse e riforme bluff

LIBERO QUOTIDIANO

Bene, Di Maio ministro degli Esteri e dei disastri

Il premier fa di tutto per agevolarlo mandandolo alla Farnesina in un ruolo che richiede la conoscenza dell’inglese, lingua priva del congiuntivo, ignoto a Gigino. Il quale speriamo abbia un po’ di dimestichezza con la geografia

IL FATTO QUOTIDIANO

Bacioni da Palazzo Chigi

IL FOGLIO

Buon inizio per il governo del rinnegamento

Un compromesso strategico, non storico. Il BisConte rinuncia al dream team ma non alla giusta causa per cui è nato: abbandonare i balconi, abbracciare l’Europa, cancellare gli orrori gialloverdi. I rischi e i moltissimi slurp

IL SOLE 24 ORE

Via al Conte due, obiettivo l’Europa

Oggi il giuramento: 21 ministri 10 M5S, 9 Pd, un tecnico e uno a Leu. Lunedì la fiducia

Lamorgese all’Interno, Di Maio agli Esteri Boccia: ora crescita al centro

I mercati festeggiano: Piazza Affari sale dell’1,58%, spread sotto quota 150

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Governo a trazione apulo-lucana

Oltre a Conte, pugliesi Bellanova e Boccia. Lamorgese e Speranza di Potenza

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

Manovra, primo ostacolo per Conte

Ecco il nuovo governo: 10 al M5s e 9 al Pd. Poche le donne, tanti esponenti del Sud. Domani il giuramento

L’esecutivo dovrà subito fare i conti con la Ue per scongiurare l’aumento dell’Iva dal 2020

IL MATTINO

Parte il Conte 2, Sud più forte

Su 21 ministri 11 sono meridionali. Quattro i campani: Di Maio, Amendola, Costa e Spadafora

Il prefetto Lamorgese all’Interno. Il pd Gualtieri al Mef: pronto a rivedere la manovra con la Ue

LA NAZIONE

Ecco la squadra di Giuseppe II

Ventun ministri: 10 M5s, 9 Pd, 1 Leu, 1 tecnico. È il governo più giovane della storia. Oggi il giuramento. Mattarella: espressione della maggioranza in Parlamento

IL SECOLO XIX

Tutte le sfide del Conte bis

Più apertura all’Europa con la scelta del ministro del Tesoro e Gentiloni commissario all’Ue L’unico esponente tecnico al Viminale. Molti volti nuovi: è l’esecutivo più giovane di sempre

IL TEMPO

Benetton, altro guaio in autostrada

La Corte dei Conti: danno erariale da 600 milioni per la concessione della Brescia-Padova

Sotto accusa l’Anas che allungò la validità della A4 in cambio di lavori importanti mai fatti

