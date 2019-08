Le notizie di oggi (ore 20,00)

DI MAIO ALZA LA POSTA CON CONTE, ZINGARETTI "BASTA ULTIMATUM": VERTICE M5S-PD SUL PROGRAMMA A PALAZZO CHIGI

Frenata sul governo giallo-rosso. Il leader pentastellato presenta 20 punti "imprescindibili", tra cui il no a stravolgimenti del decreto sicurezza, e afferma: o le nostre proposte o si va al voto. Ira dei dem, il segretario annulla l'incontro con il leader pentastellato: patti chiari e amicizia lunga. La replica: idee non poltrone. Tavolo di lavoro dal premier incaricato con Franceschini, Orlando, D'Uva e Patuanelli: al lavoro su programma condiviso, domani nuovo round. Mercati in altalena: lo spread schizza di quasi dieci punti, fino a quota 175. Piazza Affari unica Borsa europea in 'rosso', -0,35%.

BERLUSCONI, RICOSTRUIRE UN CENTRODESTRA CHE SIA DEMOCRATICO E NON SOVRANISTA

Il leader di FI dopo l'incontro con Conte attacca l'asse Pd-M5s ma anche Salvini: ha consegnato il Paese alla sinistra, il tentativo di rilancio con i pentastellati pone problema serio.

L'ITALIA È FERMA, L'ISTAT CORREGGE LA STIMA DEL PIL PER IL II TRIMESTRE A -0,1% SUL 2018

Crescita zero nel 2019 e la stagnazione prosegue ormai da 5 trimestri. Disoccupazione in crescita a luglio al 9,9%, ad agosto inflazione in aumento dello 0,5%, 'carrello della spesa' a +1%. Allarme anche dall'Ocse: nel 2050 in Italia i pensionati potrebbero superare i lavoratori.

SILVIA ROMANO PORTATA IN SOMALIA DOPO IL SEQUESTRO IN KENYA

È quanto emerso da un incontro a Nairobi con gli inquirenti italiani sul sequestro della cooperante del novembre scorso. Tornano in carcere i tre sospettati che erano stati arrestati.

DIVORZIO BERLUSCONI: VERONICA DOVRÀ RESTITUIRE 60 MILIONI

La Cassazione conferma la sentenza d'appello, la moglie dell'ex premier non aveva diritto al mantenimento.

TRUMP ATTACCA ANCORA LA FED: ALTRO CHE DAZI, IL PROBLEMA SONO LORO

"Le aziende mal gestite e deboli stanno dando la colpa a piccole sanzioni invece che alla loro cattiva gestione".

HONG KONG: ARRESTATI ALTRI DUE DEPUTATI PRO-DEMOCRAZIA

Sono in tutto tre i membri del Parlamento cittadino colpiti dalla repressione della protesta.

GERMANIA: IL COMICO TV BOEHMERMANN SI CANDIDA ALLA GUIDA DELL'SPD

La decisione, annunciata sugli schermi, ha scatenato polemiche e ironie. Lui: mi è apparso in sogno Willy Brandt e mi ha detto: lo devi fare, quello Scholz è una schiappa.

PAURA PER L'URAGANO DORIAN, PRIME EVACUAZIONI IN FLORIDA

Trump annulla il viaggio in Polonia per seguire gli sviluppi della tempesta. Al suo posto andrà il vice Pence.

