Il tweet di un poliziotto sulle sardine ha scatenato un putiferio. Ma potrebbe essere un falso

"Ragazzi vi posto questa mia foto in un'operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine, centri sociali, tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute. Vi abbraccio Amici". E' il testo di un tweet dall'account Claudio8013, corredato dalla foto di un uomo con un distintivo al collo e la pistola in mano, che sembra un poliziotto anche se altri particolari (a partire da un computer che compare nell'immagine di un modello decisamente obsoleto) farebbero pensare a un fake.

In ogni caso Nicola Fratoianni di Leu ha denunciato l'accaduto, sottolineando: "Non sappiamo se è un fake, o se è il prodotto delle centrali dell'odio ben presenti nella politica italiana o se sia davvero un appartenente alle forze dell'ordine. Data la gravità e la potenziale pericolosità del messaggio siamo certi che il ministero dell'Interno e i vertici della polizia interverranno al più presto per le opportune verifiche, per far bloccare questo account, e per provvedimenti immediati - conclude Fratoianni - nel caso l'autore sia un rappresentante delle forze dell'ordine. Sulla vicenda presenteremo un'interrogazione parlamentare".

Il profilo, appartenente a un uomo romano e laureato, come si evince dalla descrizione, è pieno di retweet a link di destra, sovranisti, compresi discorsi di Salvini e Meloni, appelli all'"Italexit", e continue critiche ai partiti di centrosinistra e proprio alle sardine in particolare. Anche la frequenza dei messaggi (solo oggi sono decine i tweet nel profilo) farebbe pensare a un fake.

Intanto la Digos di Bologna e la Polizia Postale hanno avviato gli accertamenti per verificare l'autenticità del profilo e se appartenga effettivamente a un poliziotto. Laddove venisse verificato che l'autore del tweet appartiene alle forze dell'ordine, viene spiegato, saranno adottati i provvedimenti disciplinari del caso.

