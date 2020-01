Gaffe di Toninelli: sbaglia il nome del candidato in Emilia Romagna

"Sono veramente felice di essere insieme al nostro candidato presidente Daniele Zanichelli". Così sabato scorso, mentre era in tour per l'Emilia-Romagna, a Guastalla (Reggio Emilia), l'ex ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. Solo che il candidato 5S si chiama Simone Benini (Zanichelli era al suo fianco, si tratta di un deputato che però si chiama Davide, non Daniele). È stato lo stesso ex ministro a postare il video su Facebook per poi correggerlo successivamente.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it