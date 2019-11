Titoli e aperture: il caso Ilva dalla visita di Conte a Taranto al monito di Moody's

Pixabay Libertà di stampa, giornali, edicola, uotidiani (pixabay)

Il premier Giuseppe Conte va dagli operai dell'Ilva, e ammette: "Non ho soluzioni in tasca" . Intanto il governo tratta con ArcelorMittal per il futuro dell'ex Ilva: spunta anche l'ipotesi di un ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti o Invitalia per cercare di diluire il rischio. Sul tavolo c'è anche uno sconto sull'affitto. La proposta di far diventare il polo dell'acciaio di Taranto un'azienda pubblica divide pero' i politici. Il ministro degli Esteri e leader del M5S Luigi Di Maio: la società ArcelorMittal deve rispettare gli impegni. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia: "Se il mercato fallisce, tocca allo Stato". E c'è pero' anche Moody's che avverte: rating a rischio per i franco-indiani se non lasciano l'Italia.

CORRIERE DELLA SERA

Ilva, Conte va dagli operai Il premier: "Non ho la soluzione in tasca". Divide l'ipotesi di un'azienda pubblica

LA REPUBBLICA

Italia, svegliati Crisi industriali, crescita in calo, debito in aumento: si accumulano gli allarmi e lo spread va piu' su Bonomi, leader di Assolombarda: dal governo tante tasse e nessun passo concreto per l'economia Conte tra gli operai di Taranto: "Combatteremo uniti"

LA STAMPA

Ilva, si tratta con Mittal Sconto per l'affitto e lo Stato nella società Conte a Taranto dagli operai: non ho soluzioni in tasca. Scudo, lite Pd-5S

IL SOLE 24 ORE

Sull'ex Ilva Governo bloccato Sale lo spread Conte a Taranto incontra gli operai: servirà tempo "Non ho soluzioni in tasca" Per lo Stato la vicenda comporterà un conto salato: fino a 835 milioni l'anno Il caso pesa anche sui BTp Spread oltre quota 150 Risparmi di spesa a rischio

IL MESSAGGERO

Conte tratta su Ilva, mina M5S Il blitz del premier a Taranto: "Non ho soluzioni in tasca". Proteste e confronto con gli operai Di Maio: "11 Pd vuole lo scudo? Problema per I' esecutivo" ~ Gli esuberi al tavolo con Arcelor

IL GIORNALE

La resa di Conte "Non so cosa fare" - Il premier assediato dagli operai alza bandiera bianca Berlusconi: inadeguati, prepariamoci al voto

LIBERO QUOTIDIANO

Se l'africano è leghista puoi dargli del "negro" Il senatore Toni Iwobi: "Gli "antirazzisti" mi definiscono Zio Tom o manichino ma nessuno condanna certe barbarie. Poi dicono che il Carroccio è intollerante..." Salvini incontra la Segre e Ferrara la fa cittadina onoraria

IL FATTO QUOTIDIANO

Qualcuno li ascolta

Il premier risponde a chi grida "chiusura", "bonifiche", "basta scudi". Mittal tratta su 2500 esuberi e acquisto a metà prezzo



IL FOGLIO

Biden non convince, si scalda Bloomberg. Ma la domanda resta: chi lo batte, Trump?

L'ex sindaco miliardario s'affaccia sulla campagna elettorale americana (con un "whatever it takes"), ma non fa felice nessuno

Il pregiudizio centrista



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Qui Ilva, la rabbia e la speranza

Conte tra la folla davanti alla fabbrica: "Non ho la soluzione in tasca"



LA NAZIONE

Plastica abbandonata, multe fantasma

Sanzioni fino a tremila euro. Ma la normativa è una giungla, i controlli sono difficili e spesso vince l'impunita'



IL SECOLO XIX

Tra governo e Arcelor trattativa in due punti per il salvataggio dell'Ilva

Lo Stato potrebbe ridurre il canone d'affitto in cambio di azioni della società



IL TEMPO

Assalto a Salvini, tutti zitti

A Napoli insulti al leader della Lega e un esponente della sinistra cerca di passare alle vie di fatto

Bloccato dalla scorta per un soffio, ma questa volta non scoppia il solito coro di indignati. Anzi

