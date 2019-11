Titoli e aperture: Alitalia e Fondazione Open sui giornali di oggi

Pixabay Libertà di stampa, giornali, edicola, uotidiani (pixabay)

Salta la cordata per salvare la compagnia di bandiera dei cieli. Il premier Giuseppe Conte dichiara che per Alitalia "non c'è una soluzione che preveda l'intervento dei privati". E il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ripropone il ritorno dell'Iri per rilanciare il Paese proprio partendo dalla soluzione delle due grandi crisi aziendali sul tappeto come Alitalia ed ex Ilva. Per la compagnia aerea spunta anche un piano per dividere l'azienda in tre. E soprattutto prende corpo l'ipotesi di un intervento di Invitalia, afferma il Corriere della Sera.

Intanto sul fronte autostradale, venti sono i viadotti a rischio e anche sotto inchiesta da parte della Procura di Genova: diciotto sulle autostrade tra Liguria e Piemonte; uno sulla Napoli-Canosa di Puglia; l'altro a Pescara, sulla Bologna-Taranto. Ponti che presentano elevate criticità, tanto da far dire al pm che "Autostrade e Spea, società delegata al monitoraggio, non hanno il controllo sulla sicurezza", scrive La Stampa.

CORRIERE DELLA SERA

Crisi Alitalia, tutto da rifare

Conte ammette: non c'è soluzione di mercato. E Patuanelli evoca il ritorno dell'Iri

LA REPUBBLICA

Quei 20 ponti che fanno paura

I pm di Genova: "Grave degrado, Autostrade non ha il polso della sicurezza"

La città assediata dai tir. Il premier: revoca della concessione, niente sconti Perso un milione e mezzo al giorno per i viadotti chiusi (

LA STAMPA

La Procura: Autostrade intervenga subito o chiudiamo i viadotti

Via lo 007 che indaga sulle grandi infrastrutture: troppo intraprendente

Intervista alla ministra De Micheli: più manutenzioni e basta emergenze

IL SOLE 24 ORE

Ilva, Alitalia, acqua: Patuanelli rilancia l'idea di una nuova Iri

Il ministro in audizione: "Dobbiamo proteggere produzione e imprese" "Un errore privatizzare la siderurgia, per Taranto Invitalia è una possibilità"

Conte: per Alitalia "non c'è una strada di mercato a portata di mano"

IL MESSAGGERO

Prescrizione, strappo del governo Conte si schiera con M5s: "Nessun rinvio, scatterà a gennaio".

L'altolà di Pd e Italia Viva: "Prima il processo breve". Ma tempo scaduto.

Open, perquisiti i finanziatori: ira di Renzi

Il GIORNALE

I Pm a caccia di Renzi La retata spacca il governo. Perquisizioni a tappeto alla fondazione Open. Indagato Carrai Fondi alla politica e prescrizione, è guerra tra M5s e Italia Viva

LIBERO QUOTIDIANO

Assalto giudiziario giudiziario a Renzi

Caccia a fondi e carte di credito legati alla sua fondazione. Le toghe però si spiccino a fornire prove: Matteo è un mariuolo o l'ennesima vittima dei pm?

IL FATTO QUOTIDIANO

CACCIA AL TESORO (E AI BANCOMAT) DI RENZI&COMPANY

PERQUISITI I FINANZIATORI DELLA FONDAZIONE IN 9 CITTA'. I PM: "ERA L'ARTICOLAZIONE DEL PD". ACCUSE DI RICICLAGGIO, FONDI ILLECITI E FALSO IN BILANCIO

IL FOGLIO

"Corbyn, un pericolo per l'Inghilterra e gli ebrei". J'accuse del rabbino capo Parla Gerstenfeld: "Quell'uomo è il male, chiama Hamas e Hezbollah 'amici'.

Blair e Miliband dovevano cacciarlo". "Mai successo in 362 anni"

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Ex Ilva, l'ora del disgelo Mittal paga gli arretrati all'indotto. Via il blocco dalle portinerie Patuanelli: Invitalia in campo, un errore privatizzare l'acciaio

IL MATTINO

Prescrizione, lite nel governo Conte si schiera con M5s: "In vigore a gennaio". Il Pd: i Cinquestelle non dettano l'agenda

Open, perquisiti i finanziatori anche in Campania. L'ira di Renzi: è un massacro mediatico

LA NAZIONE

Il governo dimezza la plastic tax

Sconto anche sulle auto aziendali.

Fisco, rapporto Banca mondiale: imprese italiane le pià tartassate del globo

IL SECOLO XIX

Ultimatum ad Autostrade

Intervista alla ministra De Micheli: anticipiamo al 2020 i lavori in Liguria su strade e ferrovie. Più ispezioni su chi gestisce la rete

Toti attacca il governo e chiede lo scudo legale per i sindaci che affrontano le emergenze. Proposta bipartisan: stop ai pedaggi

IL TEMPO

Hanno la faccia come il Cud Gli onorevoli all'improvviso si sentono poveri: 10.435 euro ma ne rivendicano 5 mila in più

Sul sito della Camera 3 tabelle secondo cui negli ultimi 10 anni sono stati penalizzati più di tutti Dicono di non avere recuperato nemmeno gli scatti dell'inflazione

Pure il Pil meglio dei loro stipendi

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it