Titoli e aperture: il nodo del governo è il fondo salva-stati

Sul rinvio del salva-Stati, il premier Conte dice: "Non lo escludo". E apre ad una possibile dilazione dei tempi di approvazione, forse due mesi. E spiega: "Non ci faremo fregare. Dico no a cambiali in bianco". Sgombra anche le ricostruzioni che lo danno più vicino al Partito democratico: "Non sono vicino a nessuno". Intanto nel Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista vanno all’attacco: "Decidiamo noi come e se dovrà passare questa riforma". Ribadita la sintonia con il premier. Ma è lite col Pd. "Per noi l’ago della bilancia restano gli interessi degli italiani" dicono i dem.

CORRIERE DELLA SERA

Salva-Stati,Conte apre al rinvio

Parla il premier: "Non è escluso". Di Maio e Di Battista: decidiamo noi. Tensione col Pd

LA REPUBBLICA

Delrio: “Di Maio ci ricatta Il Pd non teme le elezioni”

Intervista al capogruppo dem: scontro col leader 5S su Mes e Giustizia. Zingaretti: così la prescrizione non va

Il premier media: non è vero che sto con il Partito democratico. Gualtieri tratta per modificare l’accordo Ue

Trump avverte l’Italia: se fate la web tax metteremo più dazi. Oggi incontra Conte

LA STAMPA

Voglia di made in Italy Il ritorno delle aziende

Ma Unicredit scuote il mercato: 8000 esuberi. La rabbia dei sindacati

IL SOLE 24 ORE

Manovra, spunta la Robin tax sui concessionari

Aumenta del 2% l’Ires a carico di tutti i gestori (non solo le autostrade)

Dopo i chiarimenti dell'Ania verso esclusione dei rinnovi dalla Rc auto familiare

Arenata sul nodo coperture la possibile rivisitazione della tassa sui colossi web

IL MESSAGGERO

Renzi: "Pronti a votare con FI"

L'intervista. Il leader Iv: "Senza intese sulla giustizia, ok alla legge Costa. I dem sognano le urne" Prescrizione, strappo tra Pd e MSS. Salva Stati, lo stop di Di Maio e Di Battista: Conte apre al rinvio

IL GIORNALE

LA BUGIA DI CONTE

Una parcella trovata dalle Iene lo smentisce: ha lavorato con Alpa

Mes, Forza Italia: perché non fa bene al Paese

LIBERO QUOTIDIANO

SALVINI: VOTIAMO E AMEN

Pd stanco, grillini disperati, renziani esausti. Premier smentito in tv sulle sue consulenze

Matteo: "Mi sembra che la maggioranza abbia mollato Giuseppe". Gli italiani sono esausti

Sondaggio: i partiti di governo perdono, le sardine portano consensi alla Lega

IL FATTO QUOTIDIANO

OPEN, ALTRE MARCHETTE E 10 OPERAZIONI SOSPETTE

PER I PM, OLTRE AL “SISTEMA BIANCHI” C’È ANCHE UN “SISTEMA CARRAI”: SONO DECINE LE SEGNALAZIONI FATTE DA BANKITALIA AI MAGISTRATI

IL FOGLIO

Chi tradisce lo spirito della Nato: Macron, Trump o Erdogan?

Al grido in-coma-sarai-tu, si è aperto il vertice dell’Alleanza a Londra. Turchia e America insieme contro la Francia. Il “grand bargain” sui curdi

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Tenaglia stellata su Conte

Di Maio-Di Battista: cambi sul Mes o votiamo no. Il premier: serve

Nella manovra piano di salvataggio della Banca Popolare di Bari

IL MATTINO

Giustizia, Renzi strappa "Pronti a votare con Fi"

Il leader di Italia Viva: "Prescrizione, è solo populismo giudiziario. Nessuno ci obbliga a stare insieme. Elezioni folle speranza del Pd"

LA NAZIONE

Tassa sui giganti web, ricatto Usa

Trump minaccia Francia e Italia: "Super dazi se la applicate". Salva Stati, Di Maio a Conte: "Non lo voto"

IL SECOLO XIX

La battaglia dei dazi: Trump punisce la Francia e mette nel mirino Roma

La tassa sui container scatena la protesta dei porti italiani contro il governo

IL TEMPO

Salva-Stati? No, salta-banche

Il Mes che Bruxelles vuole imporci nasconde un rischio mortale per gli istituti italiani

Gli investimenti in titoli di Stato diventano crediti. Per ricapitalizzare servono 16 miliardi

