Titoli e aperture: cosa scrivono i giornali sulla fiducia al governo Conte

Semaforo verde per il nuovo governo giallo-rosso anche dal Senato. Palazzo Madama vota la fiducia al Conte due con 169 sì (133 i contrari). Due sì in meno rispetto alla fiducia concessa al primo governo guidato dall’avvocato. Il premier attacca diretto Matteo Salvini: “Arrogante chi voleva pieni poteri”, dice. Il leader leghista gli replica: “Siete la minoranza”. Votano la fiducia anche i senatori a vita: il sì all’esecutivo di Segre e Monti. Oggi il premier Giuseppe Conte incontra a Bruxelles la commissaria della Ue von der Leyen. Migranti, risalgono le tensioni nella maggioranza.

CORRIERE DELLA SERA

Sì al governo, si tratta con laUe

Fiducia in Senato con 169 voti favorevoli. Conte a Salvini: arrogante è chi voleva pieni poteri

LA REPUBBLICA

Qui si rifà l’Europa e un po’ anche l’Italia

La presidente della Ue von der Leyen nomina la sua squadra e rafforza i dicasteri per l’ambiente e l’agenda digitale

Il Conte bis incassa anche la fiducia del Senato, altro scontro con Salvini. Liliana Segre: basta odio, chi salva una vita salva il mondo

Gentiloni commissario all’Economia, ma è una vittoria a metà

LA STAMPA

Migranti, patto europeo di Conte

“Sbarco in porti sicuri e ricollocazione”: c’è l’intesa con Francia e Germania, il 23 settembre la firma.

Gentiloni Commissario Ue all’Economia: l’Italia non borbotti più. Von der Leyen: adesso le riforme

IL MESSAGGERO

Fiducia fredda, Conte alla prova Ue

Via libera al Senato, 169 sì, 133 no e 5 astenuti: 2 in meno dei giallo-verdi. Lite premier-Salvini

Oggi missione su manovra e migranti. Gentiloni commissario europeo: “Misure espansive”

IL GIORNALE

Conte già commissariato

Il governo parte e subito la Ue batte cassa: Gentiloni affiancato da un falco

del rigore, stop al Qe di Draghi e solite promesse sull’immigrazione

Prove di centrodestra riunito. Salvini: “Vedrò Berlusconi”

LIBERO QUOTIDIANO

l'Unto dei signori

Conte ha fatto di tutto per compiacere a progressisti e penne rosse, senza accorgersi che adesso la sinistra lo risucchierà e lo renderà innocuo gingillo dell’apparato, buono per le parate

IL FATTO QUOTIDIANO

Conte ci prova con l'Europa

Dopo la fiducia del senato, il premier a Bruxelles per trattare con Ursula flessibilità e accoglienza

IL FOGLIO

Un altro Salvini è possibile

Anti europeismo smussato, niente golpismo, spunti garantisti, idee maggioritarie, polemiche sviluppiste. Riformattare il salvinismo sarà dura ma ieri in Senato l’ex Truce ha spento alcuni focolai di irresponsabilità. La necessità di un’opposizione di svolta

IL SOLE 24 ORE

Italia-Francia, al via il nuovo corso. Macron il 18 da Conte

La politica sui migranti e i dossier economici al centro dell’incontro

Sul tavolo il trattato del Quirinale 2017, sospeso per la crisi sui gilet gialli

Il presidente francese sarà il primo leader europeo a incontrare il premier

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Conte-Salvini, resa dei conti

“Arrogante, chiedevi i pieni poteri”. “Voi minoranza nel Paese”

L’euro-balzo di Gentiloni: sarà lui il commissario per l’economia

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

Sottosegretari, la faida M5s

Guerra di poltrone nel Movimento: «Un ufficio di collocamento». Le nomine a rischio rinvio

Fiducia al Senato: 169 sì, 133 no e cinque astenuti due in meno dei giallo-verdi. Lite premier-Salvini

IL MATTINO

Conte 2, maggioranza più stretta

Al Senato 169 favorevoli, due in meno dei gialloverdi: crescono i contrari. Duello premier-Salvini

Gentiloni commissario Ue per l’Economia, ma sarà affiancato dal falco del rigore Dombrovskis

LA NAZIONE

Il Governo c’è, l’Europa forse

Fiducia al Senato. Gentiloni commissario all’Economia ma sotto tutela

IL SECOLO XIX

Un piano per redistribuire i migranti. Intesa fra Italia, Francia e Germania

Il protocollo verrà firmato il 23 settembre a Malta, che sarà coinvolta nell’operazione salvataggi Entro un mese dallo sbarco sulle nostre coste, i profughi dovranno essere ricollocati in Europa

IL TEMPO

Perde già i pezzi il Conte mannaro

Solo 169 i voti in Senato ( due in meno del governo gialloverde) per il nuovo esecutivo

Il premier fa la faccia feroce e ancora un volta attacca Salvini. Ma non scalda il Pd.

