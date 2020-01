I titoli di apertura dei giornali

Aperture in ordine sparso sui quotidiani oggi in edicola. Si va da Palazzo Chigi, che è pronto a inviare più militari in Libia, al tema della riduzione dei parlamentari, ai contenuti del decreto sicurezza varato dal governo gialloverde al quale la nuova maggioranza giallorossa non ha ancora messo mano, al piano Green per l'Europa che vale 1000 miliardi. Mentre il premier Conte promette la riforma dell'Irpef e una revisione delle pensioni.

CORRIERE DELLA SERA "Ora la riforma dell'Irpef" Conte: il voto in Emilia-Romagna non è decisivo. La verifica a fine mese.

LA REPUBBLICA Decreto sicurezza è tutto come prima Restano le multe record per chi salva i migranti. Irritazione del ministro Lamorgese: riforma pronta da 2 mesi Il Quirinale: le correzioni vanno fatte al più presto. Il leader delle sardine: "Così l'esecutivo non è credibile" Il Pd: accoglienza e soccorsi, abolire subito le regole di Salvini.

LA STAMPA Nasce l'Europa verde Piano da 1000 miliardi Il governo deciderà le priorità su fondi a Piemonte, Lombardia, Puglia, Sardegna.

IL SOLE 24 ORE Pensioni, le uscite di sicurezza Le soluzioni. Da Quota 100 a Opzione donna le misure ancora valide quest'anno per lasciare il lavoro in anticipo. Stretta in vista: al via i tavoli sulla spesa previdenziale

IL GIORNALE Resuscitano il PCI. Zingaretti imbarca Leu. E Conte giura: ora più sinistra Tesi copiata, bufera sulla neo ministra

LIBERO QUOTIDIANO Si processi anche Conte L'ex procuratore Nordio: "Matteo sull'immigrazione ha aiutato l'Italia e non ha commesso alcun sequestro. Se pero' sara' mandato a giudizio, non si puo' non coinvolgere il premier"

IL FATTO QUOTIDIANO Autostrade, la revoca è pronta: ora il Pd è d'accordo coi 5Stelle

IL FOGLIO LA VERA GUERRA MONDIALE Intelligenza artificiale, robotica, pirateria , scienze cognitive. Le armi dei prossimi conflitti sono nel cyberspazio. Dalle battaglie in medio oriente allo scontro fra Stati Uniti e Cina. E il rischio dell'Italia come cavallo di Troia. Le regole delle nuove guerre sono cambiate. Ma a vantaggio di chi? Inchiesta

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO Infuriano le guerre stellari è lotta tra fazioni nel M5S. L'Appendino: no al tandem con Di Maio La Grillo: via Luigi o lascio. E c'è il caso della tesi della neoministra.

LA NAZIONE Spinelli super potenti, sale il rischio. Dossier Il chimico: pericolosità quadruplicata, effetti ignoti. Consumo gia' a 11 anni. Padri e figli, fumano tutti



IL SECOLO XIX. L'Europa vara il Piano verde da mille miliardi Fondi per l'Ilva. Il governo punta sulla riconversione industriale Finanziamenti a quattro regioni, Liguria esclusa



IL TEMPO. I Papi sono due. E se le danno. Tra due settimane Francesco potrebbe ratificare l'apertura ai preti sposati chiesta dal sinodo. E allora ecco l'anticipazione dell'ultimo libro di Benedetto: "Indispensabile il celibato dei sacerdoti".

