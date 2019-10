Titoli e aperture: le tensioni nel governo raccontate dai quotidiani in edicola

Giuseppe Conte premier destabilizzato? Una cosa è certa, il titolare di Palazzo Chigi è costretto a difendersi dal tiro incrociato delle dichiarazioni all’interno della maggioranza a cui è sottoposto: i 5 Stelle, per esempio, lo contestano sul patto che lo stesso presidente del Consiglio avrebbe stretto con il segretario di Stato americano Mike Pompeo, nei giorni scorsi in visita in Italia, per mantenere l’impegno relativo alla commessa sugli aerei F-35. E il premier però si dice anche “pronto a rinegoziare” l’accordo. Mentre Renzi attacca frontalmente Conte sul Russiagate. “Deve chiarire” dice. Scontro anche sul cuneo fiscale e la delega del premier ai Servizi segreti

CORRIERE DELLA SERA

Doppio fronte nel governo

M5S contesta il patto sugliF-35, Conte apre. Renzi lo incalza sul Russiagate‚Äč

LA REPUBBLICA

Gli 80 euro di Renzi diventano bonus famiglia

La mossa Pd d’intesa con il premier e i Cinquestelle per neutralizzare l’offensiva di Italia Viva sul cuneo fiscale

Un piano antievasione dell’Inps per recuperare fino a sette miliardi. Il taglio dei parlamentari arriva alla Camera Russiagate: polemica sui servizi segreti, Conte difende i vertici: “Caccerò le talpe”

LA STAMPA

Bufera sui Servizi, Conte resiste

Italia Viva e M5S favorevoli al cambio dei vertici. Ma Palazzo Chigi fa muro: Vecchione non si tocca

IL MESSAGGERO

Russiagate, sfida Conte-Renzi

Il leader di IV: chiarisca su Barr A Roma. Il premier: fiducia agli 007, non cedo la delega

Altolà grillino sugli F-35: dietrofront di Palazzo Chigi. Zingaretti a Matteo: basta dividerci

IL GIORNALE

IL CENTRODESTRA TORNA UNITO

Berlusconi-Salvini-Meloni ufficializzano l’alleanza: «Ora rimettiamoci in marcia e liberiamo l’Italia»

LIBERO QUOTIDIANO

Il Pd agli africani: venite qui

I Paesi che crescono di più sono quelli del Continente Nero ma la sinistra, anziché aiutarli, vuole spopolarli.

E il Papa critica l’economia dell’Occidente però pretende che mantenga tutti

IL FATTO QUOTIDIANO

Di Maio: “Stop a litigi e annunci E basta correre dietro a Renzi”

IL FOGLIO

LIBERARE LA CHIESA

L’ambientalismo e l’ennesima rivolta dei vescovi tedeschi contro Roma sono i temi dello scontro tra i fronti pronti alla battaglia sinodale. È il dramma di un cattolicesimo che “si vuole giustificare davanti al mondo”.

Intervista (con durissimo j’accuse) al cardinale Müller‚Äč

IL SOLE 24 ORE

In alta quota sparisce il sottozero

I nuovi dati Cnr sul clima. Ogni anno quattro giorni in meno con temperature negative

Estate 2019 la terza più calda dal 1800. La mappa delle «ondate anomale» città per città

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Taglio degli eletti, oggi il voto

Anche il centrodestra per il sì. Conte apre sugli F35, imbarazzo fra i 5 Stelle

Renzi incalza il premier: riferisca sul Russiagate (con un’appendice lucana)

IL GAZZETTINO

«Pazzo? No, un lucido killer»

Trieste, il gip: è pericoloso e deve stare in carcere, nessun delirio mentre colpiva

Ha sparato anche ad altri sei poliziotti Il questore: «Si è rischiata una strage»

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.