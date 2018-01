Il peso elettorale del Movimento 5 Stelle a meno di 5 settimane dal voto. Un'analisi

Demopolis ha analizzato, per il programma Otto e Mezzo, la percezione dei cittadini sul nuovo corso del Movimento guidato oggi da Luigi Di Maio: il 78% degli elettori potenziali valuta positivamente la scelta di estendere la possibilità di candidarsi in Parlamento anche ad esponenti della società civile non iscritti precedentemente.

“Particolarmente significative – spiega il direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento – risultano le differenze anagrafiche nel voto al Movimento 5 Stelle”. Rispetto ad una media nazionale che sfiora il 30%, si conferma una minore forza nel segmento degli over 60 (21%); il consenso cresce al 40% nella fascia di età compresa tra i 30 ed i 44 anni.

L’Istituto diretto da Pietro Vento ha indagato infine sulle ragioni del voto al Movimento 5 Stelle. Al primo posto, per il 65% degli elettori potenziali intervistati da Demopolis, è l’auspicio di un Governo di cambiamento per l’Italia. Il 58% degli intervistati indica l’esigenza di superare le vecchie logiche di potere; il 43% prende in considerazione un voto ai 5Stelle per garantire trasparenza e controllo in Parlamento.

Nota informativa – L’indagine è stata condotta dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 28 al 29 gennaio 2018, su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica con metodologie integrate cawi-cati di Marco E. Tabacchi. Coordinamento del Barometro Politico Demopolis per il programma Otto e Mezzo (LA7) a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.