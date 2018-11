Maltempo, Salvini in Veneto annuncia 250 milioni per il dissesto

"Non porto solo solidarietà, siamo cercando i soldi in cassetti e cassettini, 250 milioni di euro sono già pronti per tutte le comunità colpite, da Nord a Sud, e continueremo a cercare altri fondi". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando dei danni fatti dal maltempo, nel corso della conferenza stampa al Centro Coordinamento Soccorsi dell'aeroporto di Belluno. "In settimana un Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno primi interventi rapidi e concreti" per le zone colpite dal maltempo.

Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo.

Buona domenica Amici, chi si ferma è perduto pic.twitter.com/UaQTOmk79S — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 novembre 2018

"Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo. Buona domenica Amici, chi si ferma è perduto". Cosi' su Twitter il ministro che ha sorvolato in elicottero le zone del Bellunese colpite dal maltempo. Lo riferisce su Twitter lo stesso Salvini, che posta anche alcune foto. "Qui montagne di #Belluno con @zaiapresidente, foreste distrutte, territorio devastato. Ora scendiamo a vedere", scrive Salvini.

Ma proprio il suo tweet dove mostra un selfie sorridente è stato criticato in rete e sui social da alcune persone che hanno contestato lo spirito di quella foto, forse poco adatta alla situazione.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it