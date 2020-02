Bologna: Salvini, dopo mia denuncia a Pilastro no spacciatori

"Mi hanno scritto alcune mamme del quartiere Pilastro di Bologna per dirmi grazie", perché "da quel giorno, dopo la nostra denuncia, stranamente sotto i portici non ci sono più spacciatori. Dopo gli insulti e le polemiche che ho ricevuto, sono contento. Ma ho le spalle larghe...". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Facebook.

"Se riesco a salvare qualche vita e aiutare qualche mamma la mia giornata ha un senso. Avanti con la lotta alla droga", ha continuato il leader leghista.

Salvini poi ha parlato del processo per il caso Gregoretti: "Finalmente la prossima settimana il Senato voterà su uno dei tanti processi a mio carico. Se processano, me processano un popolo". "Se devo essere processato per aver bloccato gli sbarchi, allora chiamatemi che vengo di corsa in tribunale - ha sottolineato il leader leghista -. I confini del Paese sono sacri, quindi non sarà un processo ma una medaglia", ha concluso.

