Chi ha fischiato il Papa ha sbagliato, dice Salvini

"Chi ha fischiato Papa Francesco in piazza ha sbagliato. Io vado in Europa a difendere i valori e le radici giudaico-cristiane". Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Otto e mezzo in onda su La7, a proposito dei fischi indirizzati al Pontefice nel corso del comizio leghista di sabato scorso a Milano.

