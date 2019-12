Salvini sulla disfatta del Milan: "È come il governo: senza cuore, idee e dignità"

ARIS MESSINIS / AFP Matteo Salvini con la sciarpa del Milan

"Il Milan di oggi come il governo Pd-5Stelle: senza idee, senza cuore, senza dignità. In Parlamento indegni dell'Italia, a Milanello indegni della maglia". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando lo scontro diretto per l'Europa di Serie A tra Atalanta e Milan. La partita è terminata 5-0 per la squadra orobica, una vera disfatta per i rossoneri allenati da Stefano Pioli.

Salvini è da sempre un tifoso del Milan e, già in passato, non aveva risparmiato critiche ai giocatori, qualche settimana fa è salito alle cronache lo scontro con il centrocampista spagnolo Suso su Instagram, e alla società.

