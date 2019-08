Salvini dice di essere pronto a tutto pur di tenere lontano Renzi dal governo

ANDREA RONCHINI, RONCHINI / NURPHOTO

Matteo Salvini e Luca Morisi

"Io non mollo. Siamo qui per ridare agli italiani o un governo stabile, con le idee chiare, con una squadra nuova, o si va al voto". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Facebook. "C'era un governo fermo purtroppo da settimane e da mesi. Abbiamo scelto di dare uno scossone di fronte a tutti gli italiani non nel chiuso dei palazzi", ha sostenuto il segretario leghista. "O c'è un accordo per una squadra per lavorare bene nei prossimi anni, a prescindere dalle poltrone, che sono l'ultima cosa che interessano alla Lega" o si va a votare, ha detto ancora. "Io, nel mio piccolo, con tutti i miei errori e i miei problemi, sto qua nel mio ufficio a lavorare".

"E' più facile stare all'opposizione, ma a me non piacciono le cose facili" ha aggiunto, "Lo dirò agli amici dei 5 stelle: 'Ma veramente volete riportare al potere Renzi, la Boschi? Quello che definivano il partito di Bibbiano, di Banca Etruria, della spartizione delle poltrone del Csm?", ha aggiunto. "Son disposto a fare tutto per il bene del nostro Paese però con Renzi no, con la Boschi no", ha ribadito il leader della Lega.

"Che qualcuno stia pensando di riportare al governo, per interessi personali, i Renzi, le Boschi, i Lotti le Boldrini che gli italiani hanno cacciato proprio no. Pur di evitare questo le porte e le vie della Lega sono infinite perché rivedere al governo Renzi e la Boschi proprio no. La situazione politica è piuttosto confusa", si chiarirà nei prossimi giorni. Per la Lega "la via maestra è sempre quella delle elezioni", perché "quando non ci sono maggioranza chiare e progetti comuni" bisogna ridare la parola al popolo.

