M5s: Salvini ai parlamentari, no a linea Di Battista

Miguel MEDINA / AFP

Matteo Salvini

La Lega dice 'no' a un Movimento 5 stelle in cui dovessero prevalere le idee di Alessandro Di Battista. È quello che ha precisato Matteo Salvini ai suoi parlamentari durante l'assemblea a Montecitorio, stando a quanto riferito da chi ha partecipato alla riunione.

Salvini ha ribadito ai suoi che è sua intenzione portare avanti il governo purché i 5 stelle tornino alla linea di prima dell'inizio della campagna elettorale. Se questo non avverrà, tutto sarà messo in discussione e se prevarrà la linea di Di Battista si vedrà, ha detto. Lo hanno visto anche loro - ha poi aggiunto, parlando sempre dei 5 stelle - che la linea delle critiche e delle Procure non paga.

