Salvini: Conte riferisca in Parlamento sulle ombre sollevate dal Financial Times

MARCO BERTORELLO / AFP Matteo Salvini

"Conte dovrebbe riferire in Parlamento, anche senza che la Lega glielo chieda. Se un giornale autorevole come il Financial Time ipotizza dubbi, ombre o conflitti di interesse, mi aspetto che il presidente del Consiglio corra a riferire in Parlamento. Se non ritenesse di farlo lui, da oggi stesso glielo chiederemo noi". Così Matteo Salvini parlando con i cronisti.

Oggi il FInacial Times ha scritto che un fondo di investimenti sostenuto dal Vaticano al centro di una indagine su una caso di corruzione finanziaria sarebbe collegato al premier Giuseppe Conte. Il collegamento con il premier, afferma il quotidiano finanziario britannico sulla base di alcuni documenti che afferma di aver visionato, potrebbe far avviare le indagini da parte del Segretariato di Stato del Vaticano, che è a sua oggetto di un'indagine interna su transazioni finanziarie sospette. Il premier, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, "è tranquillissimo. Non esiste nessun conflitto di interesse" riguardante il presidente del Consiglio.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it