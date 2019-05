Il battibecco tra Salvini e Boldrini dopo il comizio a Forlì

Ci risiamo: Matteo Salvini e Laura Boldrini tornano a battibeccare su Twitter e la platea social si scalda. Un copione già letto, per la verità, che non riserva grandi sorprese, innescato da un tweet della mattina di sabato con cui il ministro dell'Interno ringrazia la folla di Forlì che si è assiepata sotto al balcone da cui teneva un comizio sotto la pioggia battente. Non è tanto la foto della distesa di ombrelli ai piedi del leader della Lega a scatenare la polemica, quanto piuttosto la chiosa del tweet, dedicato all'ex presidente della Camera. "Se lo sa la Boldrini..."

Uno spettacolo ieri sera! Comizio sotto l’acqua affacciato dal balcone sulla piazza principale di #Forlì!

Se lo sa la Boldrini... pic.twitter.com/AyJHjezhPY — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 maggio 2019

C'è chi fa notare lo scivolone grammaticale ("si scrive sapesse"), chi sostiene che da sotto gli ombrelli partivano gli insulti e non gli applausi e chi contesta il tempo che il titolare del Viminale passa nei comizi in giro per l'Italia. Tra questi, per l'appunto, Laura Boldrini. "Invece di occuparti di me pensa alla sicurezza delle persone visto che a Napoli si spara per strada e a Viterbo un commerciante è stato ucciso a sprangate. Ti ricordo che sei il Ministro dell’Interno e in queste ore dovresti fare riunioni di lavoro, non comizi in piazza" scrive la parlamentare di LeU.

Invece di occuparti di me pensa alla sicurezza delle persone visto che a Napoli si spara per strada e a Viterbo un commerciante è stato ucciso a sprangate



Ti ricordo che sei il Ministro dell’Interno e in queste ore dovresti fare riunioni di lavoro, non comizi in piazza — laura boldrini (@lauraboldrini) 4 maggio 2019

Ma anche il sindaco di Forlì, Davide Drei, del Pd, che sottolinea come il balcone dal quale Salvini ha parlato si affaccia su piazza Saffi, quella in cui vennero impiccati te partigiani, e come proprio l'uso di quel balcone - che, riporta Repubblica, è quello usato da Mussolini - per i comizi sia proibito dal regolamento comunale.

"Salvini ha trasgredito le regole, andando oltre le autorizzazioni e mettendo a dura prova il sistema di sicurezza" dice all'Agi Drei. "Si è approfittato del suo ruolo di ministro, la città è indignata per quanto accaduto, io ho dato voce alle tante reazioni".

Drei si era espresso con un lungo post su Facebook: "Usare il balcone del municipio su piazza Saffi per parlare a una (per la verità scarsa) platea di un comizio sembra scimmiottare le adunate anteguerra del regime", ha scritto il sindaco. "Cosa che per Forlì, che ha nella sua piazza principale un luogo di rispetto e memoria per i partigiani che qui vennero impiccati e per il sacrario alle vittime della guerra, è semplicemente inaccettabile".

Il primo cittadino aveva segnalato che non accadeva da decenni che un leader politico parlasse da quel balcone, "un brutto episodio che ci porta all'anteguerra che poteva avere gravi conseguenze visto che in piazza manifestavano fazioni opposte". Drei ha ricevuto oggi una telefonata dall'ex presidente della Camera Laura Boldrini che ha espresso la sua "vicinanza alla città".

Se la folla fosse nutrita - come si vede dalle foto - o scarsa - come sostiene Drei, è da verificare, così come se davvero, come scrive qualcuno su Twitter, i cori antifascisti superassero gli applausi. Fatto sta che a tenere banco sui social sono il congiuntivo mancante e la risposta della Boldrini che, per dovere di cronaca, con Forlì non ha alcun particolare legame: è nata a Macerata ed è stata eletta la prima volta nel collegio Sicilia-Marche e la seconda in quello Lombardia. Ma dato che nella guerra sui social contano like e cuoricini, va riportato che il post di Salvini ha ha raccolti poco più di mille e quello della Boldrini circa 12 mila.

"Di penosi a Forlì ci sono solo il sindaco, che ha lasciato la città al degrado e all'anarchia, e un Pd alla disperata ricerca di ossigeno, che si abbandona a preoccupanti dichiarazioni infarcite di reminiscenze da cultura politica totalitaria" replica Jacopo Morrone, sottosegretario alla giustizia e segretario della Lega Romagna.

