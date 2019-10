"Non penso che Pd e M5s andranno lontano", ha detto Salvini

"Giudicheranno gli italiani. Io non vedo l'ora che si voti in Umbria, poi in Calabria e in Emilia Romagna" si è limitato a commentare l'ex vicepremier "verrà fatta giustizia di quello che è accaduto in queste settimane"