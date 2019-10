Russiagate: Salvini, ho incontrato Malofeev ma non ho chiesto soldi

ELIANO IMPERATO / CONTROLUCE Matteo Salvini

L'oligarca russo Malofeev "l'ho incontrato, incontro centinaia di persone che non mi hanno mai dato una lira. Quando incontro le persone non sono solito chiedere soldi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a Porta a porta in onda stasera, rispondendo a una domanda sull'inchiesta di Report sul Russiagate. "E' un'inchiesta surreale" ha aggiunto "aspetto che finisca e poi qualcuno mi chiederà scusa".



Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it