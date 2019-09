La mossa di Franceschini sui vicepremier e il voto su Rousseau: i titoli dei giornali

Andreas SOLARO / AFP

Si cerca di sbloccare la trattativa per la formazione del nuovo governo. Ci prova il Pd. E il segretario Nicola Zingaretti fa propria la proposta di Dario Franceschini, rilanciandola: “Rinunciamo ai due vicepremier”. Una mossa per sparigliare e togliere qualsiasi forma di alibi alle titubanze e alle riserve dei Cinque Stelle sul ruolo che deve ricoprire il leader del Movimento, Luigi Di Maio. Domani è i programma il voto sulla piattaforma Rousseau per chiedere agli iscritti 5Stelle il via libera all’alleanza con il Partito Democratico. Intanto il premier incaricato Giuseppe Conte dice di essere fiducioso di poter salire al Colle già domani o, al massimo, mercoledì. E respinge le accuse di chi lo dichiara organico ai pentastellati. “Non sono iscritto al M5S, definirmi pentastellato è inappropriato. Ma c’è molta vicinanza”, ha dichiarato.

CORRIERE DELLA SERA

"Mossa del Pd: via i vicepremier"

"Conte: improprio dire che sono delM5S.Domani voto su Rousseau: volete un governo con i dem?"

IL MESSAGGERO

"Governo appeso al voto M5S"

"Conte: “Inappropriato definirmi dei 5 Stelle”. La mossa di Franceschni: “Nessun vice”"

"Di Maio nel bunker rilancia la sfida: “decisiva la conta su Rousseau”. Tensione con il premier"

LA REPUBBLICA

"Tutto in 48 ore. Restano tre spine"

"Conte fiducioso. Ma domani si vota su Rousseau. Di Maio insiste per fare il vice. E i ministri 5S tengono chiusi i porti Il Pd rilancia: “Nessun numero due a Palazzo Chigi”. Zingaretti: “Non si può ignorare il dramma di quelle navi”"

"Situazione critica su Mare Jonio e Alan Kurdi. La presidenza del Consiglio tace"

LA STAMPA

"Il Pd dice sì a Grillo “Ora rinunciamo ai vice” Di Maio sotto assedio"

"Ultima parola a Conte rimasto tra i pochi a difendere il leader grillino"

IL GIORNALE

"Grillo comanda il pd"

"Franceschini e Zingaretti si accodano al comico: via i vicepremier"

"Incognita Rousseau: la base grillina vota domani"

LIBERO

"L’intervista: “Vi svelo perché Salvini ha deciso di aprire la crisi”"

"ll ministro Fontana: “Tutta la Lega voleva rompere, nessuno sbaglio, era impossibile lavorare con M5S»"

"Il Capitano: “Porte aperte ai grillini delusi”"

IL FOGLIO

"Governare i barbari"

"L’Europa non basta. Che cosa può fare il prossimo governo per archiviare il doppio populismo, per ridare energia all’Italia ed evitare che la pazza svolta in Parlamento diventi un regalo per i nuovi e per i vecchi estremisti. Ottimisti e pessimisti a confronto in un girotondo di idee"

IL FATTO QUOTIDIANO

"Conte: “Cambierà la regola del 3%”"

"“Governo fra martedì e mercoledì”. Programma: “Non più somma dei punti dei 2 alleati, ma sintesi precisa”. “Non sono iscritto al M5S né un premier per tutte le stagioni e l’ho dimostrato con Salvini”"

IL SOLE 24 ORE

"Cuneo fiscale sotto accusa: fino al 57,5% del costo lavoro"

"Simulazione in quattro casi. Dall’importo pagato dall’azienda fino al netto in busta paga: così il peso di fisco e previdenza"

"Confronto internazionale. Per l’Ocse solo Belgio e Germania hanno un carico medio in busta paga superiore all’Italia"

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

"Conte, traguardo più vicino"

"“Io grillino? Inappropriato”. Idea Zingaretti: “Via i vicepremier”"

"Salvini rincara la dose. L’attesa dei mercati per il nuovo esecutivo"

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

"Governo sul filo del voto M5s"

"Conte: “Inappropriato definirmi dei Cinquestelle”"

"Mossa del Pd, Franceschini: nessun vice premier"

IL MATTINO

"Asse Pd-Grillo: no ai vice"

"Conte-bis, mossa dei dem: basta parlare di poltrone. Il premier. Io superpartes"

"Ma Di Maio sotto assedio rilancia la sfida: “Decisivo il voto on line su Rousseau”"

LA NAZIONE

"Mossa del Pd: nessun vice premier"

"Per mettere all’angolo Di Maio. Domani voto web M5s: c’è il quesito"

IL SECOLOXIX

"La proposta del Pd: «Nessun vicepremier» Ma Conte ha dei dubbi"

L’idea di Franceschini rilanciata da Zingaretti. Ministri, c’è il caso Di Battista

IL TEMPO

"Governano i cialtroni di Bibbiano"

"La poltronite acuta mette d’accordo Pd e M5s, entro domani inizierà il Conte bis"

"Manca una cosa: le scuse vicendevoli per gli insulti scambiati da sei anni fra gli alleati"

