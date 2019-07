Renzi reclama il merito del record di occupati in Italia 

Afp Matteo Renzi

"Si può continuare con questa montagna di bugie, di fake news, di propaganda? Si può continuare a vivere in una dimensione politica in cui c'è il record di occupati, merito del Jobs Act, e il governo della propaganda nasconde il grande risultato della nostra riforma? Si può continuare dalle Olimpiadi fino ai vaccini a negare la realtà a raccontare tutto e il contrario di tutto". Lo dice il senatore del Pd, Matteo Renzi, in un video pubblicato su Twitter.



"Vedendo i risultati delle elezioni si potrebbe dire 'Sì, perché i populisti hanno vinto con le fake news. Ma saranno sconfitti dalla realtà, e saranno sconfitti se ciascuno di voi farà qualcosa, se si metterà in moto. Non basta lamentarsi o fare un retweet", aggiunge Renzi. "Per questo il 12 luglio ci vedremo a Milano con i comitati Ritorno al Futuro, i comitati d'azione civile. Abbiamo molte idee, e un progetto preciso, specifico. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, ci vediamo a Milano", conclude.

A Milano il 12 luglio presenteremo un dettagliato piano contro le #FakeNews. Iniziative in Parlamento, in Tribunale, nelle piazze. Forse è impossibile ripulire il web dall’inquinamento della propaganda. Ma combattere le fake news è ormai una priorità assoluta. Ci vediamo a Milano pic.twitter.com/OfYbMlp8qQ — Matteo Renzi (@matteorenzi) July 2, 2019

