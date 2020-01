Regionali: seggi aperti in Emilia Romagna e Calabria

Si sono aperti alle 7 i seggi per le regionali in Emilia Romagna e Calabria, dove sono chiamati alle urne complessivamente oltre 5,5 milioni di elettori per rinnovare i presidenti della Regione e i consigli regionali. Si votera' fino alle 23 e subito dopo comincerà lo spoglio. In Emilia Romagna, secondo una rilevazione della Regione compiuta 45 giorni prima del voto, gli elettori sono 3.515.539 di cui 1.707.781 uomini e 1.807.758 donne, ripartiti in 4.520 sezioni nei 328 Comuni emiliano-romagnoli.

In Calabria il corpo elettorale è costituito da 1.959.050 cittadini (934.483 uomini e 975.100 donne), suddivisi in 2.419 sezioni nei 404 Comuni della Regione.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it