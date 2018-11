Manovra, Lezzi: reddito cittadinanza erogato da febbraio-marzo

I cittadini devono sapere che un "decreto è subito operativo. Nel momento in cui annunciamo un decreto entro gennaio" sul reddito di cittadinanza è perché sarà "operativo entro gennaio", i fondi "ci sono": lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a '1/2 h in piu'' su Rai 3. "Vorremmo partire da febbraio-marzo già con l'erogazione. Speriamo sia possibile, noi stiamo lavorando giorno e notte" a questo, ha proseguito il ministro. I fondi verranno erogati in base "al quoziente familiare", ha sottolineato la Lezzi. Il reddito raggiungerà i sei milioni e mezzo di persone "sulla base del quoziente familiare".

"Le risorse saranno sufficienti", ha assicurato, "il nostro Paese ha mai visto 9 miliardi di euro per i poveri? No, non li ha messi mai nessuno ed io di questo sono estremamente orgogliosa", ha detto ancora. I 9 miliardi "sono in bilancio", ha ribadito.

