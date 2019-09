Le notizie del giorno (ore 15:30)

Nicholas Kamm / AFP

Donald Trump

ARABIA SAUDITA: TRUMP AVVERTE L'IRAN, "PRONTI A REAGIRE". MOSCA: "INACCETTABILI RITORSIONI USA"

Pechino: "Irresponsabile accusare senza avere prove". Gli attacchi di sabato dei ribelli yemeniti Houti condotti con 12 missili e 20 droni. Teheran sequestra nave britannica nello Stretto di Hormusz.



VOLA IL PREZZO DEL PETROLIO, GIU' LE BORSE

Gli attacchi ai pozzi dell'Arabia Saudita fanno salire il future su Brent e Wti di oltre il 10%. In calo tutte le Borse, Milano -0,79%.



PD A UN PASSO DALLA SCISSIONE, RENZI PRONTO A FORMARE I GRUPPI PARLAMENTARI

Da Zingaretti appello all'unita'. Dubbi anche fra i renziani. Giachetti lascia la Direzione: lo faccio per coerenza, ho guidato la battaglia contro M5s.



GIURANO I SOTTOSEGRETARI, CONTE: "LA COSTITUZIONE NOSTRA STELLA POLARE"

Il premier: "Ci metteremo cuore e passione".



ATLANTIA: PROFONDO ROSSO IN BORSA, ATTESA PER LE MOSSE DEI BENETTON

Il titolo perde l'8,7%. Oggi si riuniscono i cda di Aspi e di Edizione Holding, la cassaforte della famiglia: in bilico l'ad Castellucci.



NUOVO RECORD DEL DEBITO PUBBLICO, L'INFLAZIONE FRENA ANCORA

A luglio e' salito a 2.409,9 miliardi.



ESTORSIONE E VIOLENZE PER I BIGLIETTI: ARRESTATI 12 CAPI ULTRA' DELLA JUVE

Sono accusati di associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata: ricattavano il club per ottenere privilegi. A denunciare i fatti gli stessi dirigenti bianconeri.



ORRORE A BENEVENTO: UCCIDE IL FIGLIO E SIMULA UN INCIDENTE STRADALE

Secondo l'accusa, la donna ha spinto l'auto con a bordo il piccolo di 4 mesi in un dirupo e poi lo ha finito colpendolo con una pietra.



SACCHE DI SANGUE SCAMBIATE PER OMONIMIA: DONNA MUORE ALL'OSPEDALE DI VIMERCATE

Il ministro della Salute Speranza invia gli ispettori.



MIGRANTI: NELL'UE POSIZIONI ANCORA DISTANTI SULLA REDISTRIBUZIONE

Fonti comunitarie: manca l'accordo sul luogo di sbarco e sullo status dei migranti. I nodi al vertice di Malta di lunedi' 23.

Torture nei lager libici: tre fermi a Messina.



PAPA FRANCESCO BENEDICE L'ALTA VELOCITA': "MA SIA RISPETTOSA DELL'AMBIENTE"

Francesco riceve i vertici di Fs: "Opera essenziale e di importanza strategica".



ATTACCHI LEGHISTI A GAD LERNER, SALVINI RINCARA LA DOSE

Il leader del Carroccio: "Questi non sono giornalisti ma calunniatori". Repubblica: "Non abbiamo insultato Salvini, abbiamo fatto peggio, lo abbiamo raccontato".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.