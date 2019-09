Le notizie del giorno (ore 17.30) 

Martti Kainulainen / Lehtikuva / AFP Roberto Gualtieri

ATTACCO AL PETROLIO SAUDITA, DRONI HOUTHI ESPLODONO SUL PIU' GRANDE IMPIANTO DEL MONDO

Colpiti due siti nell'Est: uno è quello di Buqyaq, gestito da Saudi Aramco, capace di lavorare 7 milioni di barili al giorno. Colpita anche un'altra raffineria a Khurais. E' la terza offensiva dei ribelli sciiti dello Yemen in 5 mesi. In azione 10 aerei senza pilota. Wsj: dimezzata la produzione giornaliera, una perdita di circa cinque milioni di barili. Il Regno produce 9,8 milioni di barili.



GUALTIERI "MANOVRA RESTRITTIVA CONTROPRODUCENTE", L'ECOFIN CAUTO SUL PATTO DI STABILITA'

Il ministro dell'Economia a Helsinki: serve una politica espansiva per la crescita, le regole Ue già includono la flessibilità. E aggiunge: la Commissione è disposta a favorire investimenti 'green'. Dombrovskis avverte: evitare di aprire il Patto senza saperlo chiudere.



L'IMPEGNO DI CONTE PER IL SUD, "SARA' AL CENTRO DEL PATTO CON L'UE"

Il premier inaugura la Fiera del Levante e annuncia "un'operazione di ampio respiro per colmare il gap infrastrutturale del Sud. Poi aggiunge: tutti paghino le tasse per pagarne meno. E propone un fondo per incentivare le imprese che investono in sicurezza sul lavoro.



OFFENSIVA DI SALVINI SULLA LEGGE ELETTORALE: REFERENDUM IN 5 REGIONI PER ABROGARE LA QUOTA PROPORZIONALE

Il leader del Carroccio insieme alla Meloni rilanciano l'obiettivo del presidenzialismo: il Capo dello Stato con il voto dei cittadini. Fontana: pronti alla consultazione.



AUTOSTRADE: DI MAIO, AVANTI CON LA REVOCA A BENETTON

De Micheli: posizione condivisa del governo. Aspi: sospesi i dipendenti coinvolti nel procedimento di falso sui viadotti Pecetti e Paolillo, lunedi' Cda straordinario.



OCEAN VIKING A LAMPEDUSA, L'ITALIA CONCEDE IL PORTO SICURO

Gli 82 migranti a bordo della nave saranno sistemati nell'hotspot dell'isola. Di Maio: il via libera dopo l'accordo con Paesi Ue sulla ripartizione. Salvini invita i sindaci leghisti alla disobbedienza: dite no alla redistribuzione.



TRAGEDIA IN MONTAGNA DUE ALPINISTI RITROVATI MORTI SUL SASS MAOR

Precipitati nel vuoto per circa 200 metri.



BIMBO DI 5 ANNI CADE DAL BALCONE, SALVATO DA UN PASSANTE

Nel Lodigiano un ventenne e' riuscito a prendere il piccolo al volo, poi entrambi sono stati medicati in ospedale.



TRUMP AMMETTE, SIAMO STATI NOI A UCCIDERE IL FIGLIO DI BIN LADEN

La notizia dell'operazione anti-terrorismo al confine tra Afghanistan e Pakistan era trapelata a fine luglio.

